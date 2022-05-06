富邦悍將6日與樂天桃猿戰至11局以1比3吞敗，不過江少慶此役終於找回本土王牌身手，主投7局無失分，且7局上成功化解滿壘危機，「這對我來講等滿久的，我要的就是這種有張力的比賽，自己在那種情況下咬住了，隊友也幫我守下滿壘那一球。」

江少慶開季狀況調整不佳，前3場先發都投不滿4局，共僅投10局卻狂失22分，其中有12分責失，上月30日面對統一獅先發5.1局失4分，是他本季首度投滿5局，不過仍吞下敗仗。

今天與猿隊3連戰最終戰，江少慶雖被敲安，但靠著隊友守備化解危機，7局上投球數已破百的他，面臨2出局滿壘危機，讓林承飛敲出游擊滾地球出局，7局投完後退場，由王尉永接手。

總教練丘昌榮認為，江少慶今天的表現比前幾場都好，只是變化球偶爾沒掌握那麼好，江少慶則表示，自己狀況一場比一場進步，這一場有把前一場缺點做修正，也都有把修正的結果展現出來，「今天主要是修正自我對話，讓自己更冷靜一點，沈浸在自己的狀態中。」

江少慶面對桃猿連續22局無失分，單場用球數106球是他返台次多，主投7局僅被敲5支安打、無失分，投出5次三振、2保送，這也是他本季首度先發投到7局，不過打線沒給予火力支援，退場時雙方都沒有得分，本季至今5場先發援護率仍是「0」。

對此江少慶不在意，「大家都盡力了，比賽有輸有贏，有分數、沒分數，當下每個人只要做出本分，就是為球隊盡一份力。」本季江少慶首勝尚未開張，目前出賽5場吞下4敗，但此役無失分也讓他自責分率下修至6.45。