澳洲央行6日大幅上修通膨預測，加上勞動市場強勁，支撐央行繼續緊縮貨幣。澳洲甫於日前宣布逾11年來首次升息，將指標利率調升至0.35％後，預期2022年底利率可能升至2％。

澳洲央行在季度貨幣政策聲明中示警，12月前核心通膨可能觸及4.6％，較2月份前次預測足足高了2個百分點，遠遠超出央行2％至3％的通膨目標。而且通膨有可能到2024年中才能回到目標區間的高端，意味著澳洲準備進入長期緊縮貨幣循環。

在此同時，未來一年澳洲的失業率將進一步下降至3.6％的50年低點，停滯多年的薪資水準最終將開始上升。預期2022年底前薪資成長率將由目前的2.3％加速至3％，2024年中可望達到3.7％。

基於通膨升溫與就業市場強勁，讓澳洲央行3日宣布升息1碼，將官方現金利率由0.1％調升至0.35％，並暗示未來將有多次升息。

澳洲央行的鷹派聲明與示警核心通膨升溫，暗示年底前利率可能升至2％。若是通膨持續躥高，升息幅度可能不只有25個基點，意味著在必要時可能一口氣調升50個基點。

市場預期澳洲央行6月例會至少會將利率升至0.6％，到12月將升至2.75％。年底前澳洲央行將召開7次例會。

澳洲央行本身的預測是利率在2023年底前觸頂，達2.5％左右。澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）認為中性利率水準在2.5％，但他婉拒說明多快或是否會達到該水準。

澳洲央行預期2022年經濟擴張4.2％，2023年放緩至成長2％。