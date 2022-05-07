高雄何姓男子1日酒駕被帶回林園警分局大寮分駐所，未料他自行掙脫腳鐐逃走，狂奔數百公尺後搭上計程車逃逸。何男在逃亡超過30小時後，警方才在小港區將人逮獲。事後市警局對當天的值班員警記過1次，備勤員警記過2次，所長記過1次、分局長申誡1次。

林園分局大寮分駐所2日上午近8時，發生人犯逃脫事件，市警局調查發現，當時值班人員沒有坐在值班台，而是在辦公區背對人犯使用電腦打資料，而備勤人員沒有確實待在人犯戒護區看守人犯，不僅上廁所，還在泡茶區滑手機，才讓人犯有機可趁逃走。因此針對當天的值班員警記過1次，備勤員警記過2次，2名員警疑涉有縱放人犯，已函送地檢署偵辦。

大寮所分駐所所長吳國志也監督管理不周，為了追捕逃犯，延遲約4個小時左右向分局報告，被記過1次，目前調至忠義派出所。同時，林園分局長張泰賓因延遲向上通報，及連帶責任，被記申誡1次。

回顧這起案件發生在1日晚間6時54分，大寮分駐所獲報指36歲何男在大寮區永芳路騎車自撞鄰居的機車，酒測值高達1.41毫克，警方依公共危險罪嫌將何男帶回分駐所，製作人別訊問後，將何男帶到人犯戒護區並銬上腳鐐。未料隔天上午2日上午，何男掙脫腳鐐逃出分駐所，拔腿狂奔約400公尺，到鳳林路攔下1輛計程車後揚長而去，員警發現後衝出去追人為時已晚，逃了超過30小時才在小港區抓到人。

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