魏德聖的每一次計畫，都在挑戰台灣電影製作的天花板。在疫情、資金不到位的雙重打擊下，他醞釀20年的《台灣三部曲》於去年8月宣布停拍。

經過半年沉潛，動畫版三部曲將取代原來的實拍計畫，除此之外，他還要發行NFT，把故事說進元宇宙。

「台灣是一個⋯⋯，」魏德聖深吸一口氣，理過情緒後，緩緩說道：「造夢的地方，也是一個失去夢的地方。」此刻的他，億萬票房導演的風光神采不復，只有滿臉藏不住的心力交瘁。

魏德聖口中的「夢」，是要以三部史詩規格的電影，重現1624年台灣因荷蘭東印度公司登陸統治，在世界歷史留下記載的元年。

他早在2000年寫成這套宏大的劇本，然而當年台灣電影產業低迷，大夢只能擱置；直到他以《海角七號》、《賽德克．巴萊》等作品，創下登峰造極的票房紀錄，才認真考慮「造夢」。

2019年，魏德聖以BOT模式向台南市政府承租電影拍攝預定地，安排文史工作者與技術人員陸續進駐；隔年，他正式啟動《台灣三部曲》群眾募資計畫，當仁不讓地重拾這場醞釀20年的大夢。

然而，在2021年5月燒進台灣的新冠肺炎疫情，不僅打亂前製工作，也讓外籍團隊難以來台，再加上募資經費投入田調已吃緊，劇組每個月要發出的薪水，又以千萬元計，他形容自己像在狹窄山路上開著一輛大卡車，「完全無法迴轉。」

在這緊繃時刻，洽談中的民間資金紛紛「收傘」，讓他陷入空前絕望，「要喊停之前真的是我最沮喪的時候，幾乎不知道該怎麼辦，憂鬱症快爆發。」

40億大片停拍再不甘願都要踩煞車

有天，他一個人在家試圖讓自己冷靜下來，「我泡杯冰茶，遠離陽台（笑），找本書來看。」他選到的書，正好是由宮崎駿長年合作的製片人，著述吉卜力動畫的幕後祕辛，不一會兒，他靈光一閃：「何不把難產的三部電影，轉為三部動畫？」

試算一下，實拍電影的成本總計上看40億元，而且一開鏡就得將三部一次拍完；相形之下，以動畫形式呈現，預算不僅可以砍半，還能在取得第一部的票房回收後，再投入第二、第三部的製作。一時間，他又重燃希望。

「可是導演，動畫在台灣沒有市場吧？」對於他的新構想，團隊中不乏擔憂的意見，但魏德聖文風不動：「我就問，迪士尼、皮克斯的動畫在台灣有沒有市場？大家只是不看台灣動畫而已。十幾年前，台灣人也不看國片，還不是因為製作品質提升，現在才有了基本盤。」三兩下，船長就說服水手啟航。

2021年8月底，在山間疾駛的卡車終究是停了下來，魏德聖正式對外宣告電影停拍，但沒有對外言明的，是團隊仍鴨子划水地籌備動畫。

可喜的是，實拍前製期的準備成果如文獻資料、角色設定、定裝造型、建築場景、分鏡圖等，多能為動畫所用，大幅節省動畫前製作業，預計今年5月就能進入實際製作階段。