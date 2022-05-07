「南港這裡，生技園區現在已經有30多家廠商有意進駐；花卉公司要裝冷氣控制溫度維持品質；還有大巨蛋、捷運……，每一項都是必要的產業、民生用電。」拿著一張用電需求無法被滿足的重大建設列表，台北市副市長黃珊珊仔細解釋每個用電戶的重要性。

黃珊珊手裡的這張表，三月中旬就曾對外公布。當時，全國才剛經歷「三○三大停電」，北市府順勢公布內湖、南港、松山一帶，超過20項台電表明無法如申請方需求供電的開發中計畫，要求中央政府說明台灣是否缺電。

台電公司澄清，台北市送電能量已達極限是事實，但原因是負責將電力輸進北市東區的「汐止超高壓變電所」利用率已達臨界點，再核准大型用電申請就可能超載，必須新設超高壓變電所，才能輸出更多電力；但台電預計在內湖與松山交界興建的「松湖超高壓變電所」，因地方抗爭而延宕10年無法動工。

經濟部長王美花接受媒體專訪時也證實，若松湖變電所一直無法興建，北市東區雖不至於沒電可用，但大巨蛋與捷運汐東線等大型用電設施，都會受到影響。

三方說法，都指向台北市東區的新開發計畫供電吃緊，只是北市府認為問題出在「缺電」，台電與經濟部則強調，正確情況應是「有電，但送不進東區。」

發電廠為了將電力輸往遠處，會先將發出的電力升壓，再透過輸電線路上的超高壓變電所、變電所、配電所等設施逐層降壓，沿途將電力配送給不同型態、規模的用電戶。電網，就是上述一切輸配電設施的統稱。

電網就像物流系統，負責將電力即時送到消費者手中，但從發電端到用電端的路途中，只要有任何一點因惡劣天候、線路過熱、動物誤觸設備等原因故障，都可能造成跳電或停電。理論上，必須隨時準備好替代路線或支援供電方案，這就是所謂的「電網韌性」。

儘管政府下定決心強化電網韌性，但電網建設難以速成、又被民眾視為嫌惡設施，是台灣電網過度集中、缺乏彈性的主因。

「新建電力設施都會遇到地方的不同意見，但經過這一、兩年的跳電事件，我們都發現電網的重要性，對於能增加社會接受度的工作，台電都會盡量去做。」台電代理董事長曾文生坦言，在民主社會中，說服民眾支持公共建設的唯一方法，就是加強溝通。

曾文生分析，由於新建電網所需的時間非常長，台電過去花了很多力氣運用既有電網供電、融通，但未來台灣的電網建設一定會隨著用電需求成長。

「未來我們要面對的是，60％到70％的再生能源，西岸有很多光電，海上有很多風電，要怎麼直接把電力就近用掉、怎麼把電力全部併上電網，都是非常重要的工作。」曾文生解釋，過去的輸變電工程，著重在強化全國融通主幹線，以及主幹線與少數大型電廠之間的連結，但未來的電源不再集中於少數地點，

電網也將朝分散化、但保留區域間可互相支援的功能，以維持系統穩定。

在淨零排放的國際共識下，潔淨電力將成為人類日常生活中最珍貴的資源。但除了設法創造充裕電力，以合理價格驅動企業與民眾節能，也讓政府有餘裕投資配送資源的電網建設，也許有一天，我們能不再因為供電吃緊，而成天擔心分區限電，或有顆點不亮的大巨蛋、一條開不動的捷運線。