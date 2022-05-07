「打炒房」新制箭在弦上，房價卻持續狂燒，兩張表，揭露全台新建案和中古屋年漲幅最凌厲的熱區。

高房價之下，近期完成房市交易的買家，主要有哪些考量？專家又如何點評？政院力拚「打炒房」相關修法加速上路，但在此同時，全台房價飆漲的勢頭卻沒有停下腳步！

先看新建案的漲勢：年漲幅從近3成到逾7成不等！這是台灣知名房地產交易資訊平台五九一房屋交易網的最新統計，全台7都（6都加新竹縣市）各行政區中，今年第一季包含預售屋與新成屋在內的新建案，在線銷售平均單價相較去年同期，漲幅排名前30大，出現近3成到7成的驚人漲勢。

很難想像，台中市北屯區今年首季的新建案均價來到每坪52.3萬元，相較去年同期年漲70.4％，漲幅高居7都之冠。不只如此，包括北屯在內，台中共有10個行政區的新建案漲幅進入前30高（詳附表）。

今年將與關係企業在7期推出4大建案的興富發建設台中區主管王建騏觀察，近兩年工資與原物料成本萬物齊漲的現象反映在台中房價上，「但蛋白區房價增幅反而高於蛋黃區」，有些蛋白區甚至從2字頭直接躍上5字頭，漲幅著實驚人。

當高房價在全台持續狂燒，近期成交的買家真實想法為何？他們的考量，看在專家眼中是否言之成理？

小夫妻還在猶豫就已秒殺，台中北屯晚一步買貴4萬仍覺划算

「沒想到這個上百戶的建案，開案不到一個禮拜全數完銷，我連考慮的時間都沒有！」說話的，是現年35歲的小C（化名），她去年生小孩，有了購屋需求，她還記得，去年初和先生到北屯區看房，看上台中知名建商推出、每坪開價約32萬元的新建案，正當猶豫是否購入時，就已「秒殺」的實況。

看好北屯機捷特區有好市多量販店的生活機能，加上捷運與台74線快速道路等交通優勢，這對夫妻持續在北屯區找房。沒想到短短半年，建案平均開價來到每坪38萬元，有的建案甚至站上4字頭。

「我們是真的有買房的需求，但是才幾個月的時間，薪水根本完全跟不上房價上漲的速度。」眼看房價飆漲，小C透過轉單最終以每坪36萬元買下最初看上的建案，儘管賣方每坪開價比當初貴4萬元，仍比當時市價低了3萬元，總價相差就是百來萬元，明知這讓賣方短短幾個月賺了一筆，這對小夫妻還是決定買了。

她後來發現，已知的住戶中有半數都是轉單購屋，即使當下看似「買貴」，但也認為時間拉長來看還是便宜，「北屯價格就是這樣一路上去，周遭房地產相關的朋友也說房市要崩不容易，現在看到價格站上4字頭、漲勢還沒停，我覺得北屯不會回到3字頭，回過頭來看，我不認為我有買貴。」

小C的買房心聲，可不是單一個案。

「我從看屋到決定購買只花了一小時，至今我仍然慶幸一年半前所做的這個決定。」坐在台中市北區新家社區專屬的咖啡廳，啜飲服務人員現沖的研磨咖啡，邱先生嘴角掩不住滿意的笑容。

三口租屋族只花一小時下手，台中北區每坪不到30萬如撿到寶

在2020年底購買新屋前，邱先生一家三口租屋長達23年，他並非無殼蝸牛，自身有一戶台中南屯區文心森林公園附近的房子出租，靠租金養房模式，一過二十多個年頭。脫離租屋族的關鍵是2020年底，邱先生的租屋處逐一浮現老屋的問題，加上意外賣掉南屯舊家還清房貸，手頭多了一筆現金，他決定再次加入購屋行列。

邱先生研究台中市房價，發現市中心北區因老屋林立、較無公共建設題材，房價還落在每坪30萬元之內，明顯偏低。他經由朋友介紹，得知健行國小附近的新建案「舜元睦森林」還有最後一間70餘坪、總價2100萬元的餘屋，很快就決定下手。

「地段只是一種感覺，很多人不喜歡買舊市區，殊不知這裡的生活機能才是最好的。」邱先生認為，北區交通方便，距離他的上班地點也很近，這一年多來，即使遇上三級警戒、通膨致物價高漲，房價仍直升，建案從當初每坪27萬元漲到35萬元，增幅29.6％。