「2023年，台灣大要做營收最大的電信業，2025年，要成為台灣營收最大的非金融與製造公司！」

這是台灣大哥大總經理林之晨2021年立下的目標，達到目標的方法之一，就是擺脫過去國際網路服務大廠，利用電信公司投資的網路賺大錢，電信公司卻無法推出自有科技服務競爭，獲利偏低的窘境。

根據《財訊》報導，2月14日，林之晨再出招，找來星展銀行科技長蔡祈岩出任資訊長。蔡祈岩的任務，不只是強化台灣大的科技服務、創造營收，更要負責跨出國際，帶著台灣新創團隊邁向東南亞市場。

年輕大學生 開發知名遊戲

提起東南亞三個字，馬上勾起蔡祈岩的回憶。

「我小時候是一個難民！」他對《財訊》採訪團隊說，自己的父母來自金門與廣東，國共戰爭時舉家出逃，買了船票，搭上了一艘不知道駛向何方的船，就這樣一路漂到了越南堤岸。

根據《財訊》報導，蔡祈岩在越南出生，正值越戰。回憶裡，他的童年在隆隆炮聲中度過，面對戰火，為了保命，全家人在家門口高舉著越共國旗。在越共統治下生活了4年的時間，才幸運地申請到了歸國移民的機會，從此在台灣落地生根。

「台灣栽培我、給我成長的養分，」蔡祈岩感性地說，他在台灣念交大資工時，曾寫出知名遊戲《決戰俄羅斯》，在亞洲賣出近十萬套。這一次，林之晨找上蔡祈岩，談起東南亞、遊戲、網路服務，兩人過去雖非熟識，但林之晨打動了他，蔡祈岩半開玩笑地用他國中最喜歡玩的《創世紀》RPG遊戲比喻，「我從一個NPC（非玩家角色）角色，被Jamie（林之晨英文名）賦予了生命，召喚加入成為團隊的一員！」

林之晨給蔡祈岩的目標也很有挑戰性，他看出，電信業有機會靠發展資訊服務，跳出傳統電信業框架，創造金雞母的任務就落在蔡祈岩肩上。

「過去，電信業的資訊部門是後勤單位，如果只是維持做這樣的事，我就不會來了！」蔡祈岩說，現在台灣大資訊長的任務，不是帶領傳統的資訊部門，而是要把資訊部門變成開發產品服務客戶的事業單位；要做好這件事，除了要有創造力和做生意的敏銳度，更要重視服務開發，同時創造營收與獲利。

兩個數位人 聊科技很合拍

「每天上班都很興奮啊！只要跟Jamie談到最新的科技，一談起來就是心領神會，因為Jamie是原生的數位人，兩個內行人聊起來一點代溝都沒有。」蔡祈岩說，兩個人聊起艱深的組合語言，竟可以聊上半天！