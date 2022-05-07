國中會考將於5月21、22日舉辦，在剩下不到一個月的時間內，考生們除了應維持正常作息與保持穩定讀書計畫外，營養的補充也是相當重要的。看著孩子將赴考場，身為家長總是「望子成龍，望女成鳳」一舉考出佳績，除了在旁為他們加油打氣外，不少家長選擇購買營養食品來幫助孩子，期望達到助攻的效果。

但市面上營養品種類繁多，哪種營養品對考生最有幫助呢？專家表示，能夠幫助思緒清晰，聰明的選擇補給品，例如魚油，以及幫助孩子保持晶亮的葉黃素，是較好的選擇，也讓考生臨場更能發揮出實力。

【挑選謹記魚油５大要點 幫助考生維持清晰狀態】

國中會考中，比的不只是考生對學科的理解力，也考驗狀態的維持。選擇品質好的魚油當作營養品，讓腦袋不打結，幫助孩子發揮得更好。外科權威楊智鈞醫師表示，挑選魚油應注意以下5大要點：

1. Omega-3濃度要高於84％以上：一般來說，Omega-3 脂肪酸濃度高於84%才具有保健品質，若濃度偏低，則含有會造成負擔的雜質，且濃度越高，才能表示其擁有越多有效的Omega-3 脂肪酸，對健康保健才有助益，市面上則已有魚油濃度高達97.7%，挑選時要留意產品是否有標註濃度。

2. 選擇rTG萃取型式：萃取型式攸關魚油的濃度，目前被公認最能獲得高濃度且有效去除汙染物的萃取方式為「超臨界萃取技術」，可有效取得最純淨好吸收的魚油，若是再搭配「rTG型式」則為最佳組合。市面上魚油分為rTG、TG、EE三種型態，以吸收度來說為rTG>TG>EE，因此選擇小型深海魚rTG型魚油較佳。

3. 國際大廠製造和國際認證背書：深海魚常有重金屬殘留，選擇國際知名大廠，像是德國KD Pharma，透過專利技術製造的深海遠洋小型魚油，品質有保障。而以魚油來說，應具備公證單位Omega-3 脂肪酸檢驗報告，或擁有國際認證，像是IFOS五星認證、Monde Selection 特金獎、SNQ國家品質認證等皆可做為參考指標，更能確保其魚油是世界頂級的品質，並能有效達到保健作用。

4. 小顆粒好吞嚥：魚油膠囊如果做得太大顆，不只小孩，就連大人也感到難以吞嚥。因此選擇顆粒小、好吞嚥的魚油膠囊，補充容易，孩子也比較不排斥。

買營養食品一定要確認是否經過公證單位認證，以魚油來說，擁有IFOS五星認證、Monde Selection 特金獎、SNQ國家品質認證等為產品背書，品質才有保障。(圖/shutterstock)

【葉黃素守護晶亮 挑選須看３要素】

為了在國中會考前這段期間，讓孩子保持晶亮有神，許多家長會選擇葉黃素當作營養品，專科醫師陳韵臻指出，挑選葉黃素須看３要素，可以確保其品質。

1 . 挑選游離型葉黃素：市面上葉黃素產品分為「游離型」和「酯化型」兩種。酯化型葉黃素其分子較大，相對吸收困難；而分子量小的游離型葉黃素，如FloraGLO®葉黃素，較易被人體吸收，且經實證28天可提升體內葉黃素濃度達520%。

2. 葉黃素、玉米黃素保持黃金比例：美國國家衛生研究院大型臨床研究 AREDS II，將FloraGLO®專利游離型葉黃素與ZeaONE®專利游離型玉米黃素以10：2的比例來進行研究時，能得到保護晶亮最大的效益。

3. 搭配複方成分和國際認證：陳醫師舉例，德國智利酒果、日本山桑子萃取因富含花青素，國際期刊也指出連續4週補充智利酒果萃取物，幫助淚液量增加約50%，幫助舒緩眼睛酸澀；蝦紅素也是守護晶亮的重要成分，優異的抗氧化作用可使雙眼潤澤，有這些配方在內，可以讓保健更全面。另外，國際認證若有獲得食品界奧斯卡之稱的Monde Selection特金獎，即表示其產品已通過世界專家最嚴格的審核，具備世界頂級的品質，補充上更能確保其功效和安全。

【魚油與葉黃素怎麼吃最好？ 補對時間助攻考生】

楊醫師與陳醫師都指出，由於魚油是非常好的油脂且葉黃素屬於脂溶性的成分，因此互相搭配在飯後吃吸收效果最好，若是有在服用特定藥物，則建議先徵詢主治醫師的意見。此外，保健品補充在於每日持續才能看見效果，搭配正常作息和飲食才能事半功倍，助攻考生以最佳狀態上考場！