政府不斷祭出打房政策，但過去一年房價不僅上漲，還越漲越快，年輕人想買房，條件與以往相比更加困難。有名網友在PTT上發文，自稱是九年級的大學生，並明確列出未來的買房投資規劃，引起大批網友熱議，有人直言，有家人幫出頭期款、貸款，當然能輕鬆買房。

原PO在PTT房板發文指出，他未來打算在基隆買總價400萬以內的物件，家裡同意幫助貸款，而他目前自備款約有一百多萬，是媽媽幫忙存的美元儲蓄險。

原PO進一步規劃如何還房貸，打算使用在學期間家裡贊助約1萬元的房租支付，不足的部分拿自己生活費來補；再來畢業後，將此房出租，拿租金來養房，預計持有5至10年。他強調，與其將這筆錢放儲蓄險，倒不如趕緊進入房市，培養自己的市場經驗也順便幫自己養未來的頭期款。

貼文一出引起網友正反兩極的看法，有網友直言，「這算哪門子投資，是叫媽媽買給我吧，頭期款媽媽存的，借款媽媽借 貸款媽媽繳」、「頭期款媽媽贊助，貸款媽媽贊助，然後說自己想買房」、「這樣不就是媽媽買送給你的意思？」、「這是叫家人買給你，你只出一張嘴」、「你就看好區域，叫父母下好離手，求學省房租你還可以當二房東」。

但也有網友力挺，認為「原PO厲害，我大學時只懂買股票跟玩期權」「還在大學就在思考要怎麼靠房地產賺學弟妹的錢，而不是未來求學和工作方向，台灣真有救了」、「有前途哦，台灣有救了，我大學只會念書跟打工而已」、「我覺得蠻佩服的，至少你大學就開始思考怎麼投資」、「這讓無房七年級情何以堪」。