近兩年，台股ＩＰＯ動能強勁，據統計，台股去年累積共三一家上市櫃新掛牌，共募資三二一億元，金額創下近六年來新高；同時，興櫃市場也一樣熱鬧，統計去年全年共有七四家企業掛牌興櫃，較二○年的四○家大增將近一倍，創下近七年的最佳表現。

而緊接在上市櫃年報公告之後，興櫃市場二○二一年財報也已於三日前全數公布完畢（除太和ＫＹ核准延期申報），當中不乏營運表現良好、產業前景展望佳、具有爆發潛力的個股值得一探究竟；且自去年下半年起，隨著力積電、綠界科技、瑞鼎、凌陽創新、力智等多檔績優熱門股相繼ＩＰＯ轉上市櫃後，興櫃市場也將有新的一批熱門焦點股誕生。

興櫃市場去年獲利再攀新高

進一步來看，去年整體興櫃市場稅後淨利上看逾二六五億元，顯著超越二○二○年整體獲利的二四二億元，再創歷史新高。根據去年每股盈餘（ＥＰＳ）排名，前十名依序為圓點奈米、台灣精銳、愛比科技、振大環球、巨鎧精密、梭特、富世達、諾貝兒、宏偉及樂意。

去年因新冠肺炎疫情仍持續延燒，帶動生技股獲利衝出好表現，核酸檢測廠的圓點奈米去年每股大賺超過二七元，已連續兩年賺進兩個股本，順利奪下興櫃ＥＰＳ王的寶座；另外，旗下有丁丁藥局的諾貝兒也擠進獲利前十名之列。而今年初登錄興櫃、實物攝影機及視訊會議產品「IPEVO」品牌商愛比科技則受惠疫情推動遠距教學與工作的新生活型態，帶動營運明顯跳增，旗下實物攝影機二○及二一年均大賣超過三○萬台，且去年從營收到營業利益、稅後淨利、ＥＰＳ皆寫下歷史新高佳績，大賺超過一個股本。

而同樣大賺超過一個股本、五月九日掛牌轉上市的精密型行星式減速機廠台灣精銳，為國內唯一可自主研發生產超精密伺服系統專用行星式齒輪減速機、高精度齒輪齒排的公司。因具有高度自製及整合能力，並擁有自我核心技術及全球銷售通路，加上自去年下半年起，歐、美、東亞等各主要工業國家陸續解封，公司靠著一貫的快速供貨優勢，以及受益於業界的轉單效應，推升去年全年營收年增十五．八％，其中機械本業更成長超過十八％。

隨著中科后里三廠投產去年投產後，台灣精銳在產程優化及提升製程效率下，有效降低單位生產成本及製造費用，亦帶動毛利率提升至四九．七％，進而使獲利表現更優於營收成長幅度。而成長動能也延續至今年，首季營收續創下單季新高，自結每股盈餘已超過半個股本，達五．○三元。（全文未完）

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