陸媒報導，北京一名38歲男子去世後，留下一間沒有還完貸款的房子，沒想到其舅舅以為可以繼承遺產，並償還部分貸款，然而當地法院近日宣判，舅舅沒有繼承房產的權利，並認定當地政府單位成為該男的遺產管理人。

星視頻報導，該名男子父母雙亡又無兄弟姐妹與妻小，也沒有祖父母和外祖父母，加上他沒有立遺囑，因此無人可以繼承他的遺產，他的舅舅以為自己有繼承資格，曾繳交部分貸款，但最後卻事與願違。

報導指出，該男當初是用花115萬元人民幣買房，過世後舅舅雖幫忙繳部分貸款，但並非法定繼承人，根據相關法律規定，若繼承人均放棄繼承或沒有繼承人的狀況，將由被繼承人生前居住地的民政部門或者村民委員會擔任遺產管理人，4月底，法院判決認定豐台區民政局為該男的遺產管理人。

此事引起大陸網友們的熱烈討論，許多人替舅舅抱屈，「不要臉，房子漲價了吧，近親沒有也有遠親阿，哪輪得到你」、「舅舅不行，居委會可以，這道理我不懂」、「這就是充公阿，民政局在他生前為他做過什麼呢」、「如果是欠了幾百萬，民政局會不會幫忙還」、「應該要立遺囑的，不然真的會難處理。」