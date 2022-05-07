新冠肺炎病毒不斷變種，Omciron大海嘯正向台灣捲來，國外又有多種變種病毒出現，很多人哀嘆，這疫情到底何時有個了結？也許不用太悲觀，已經問世的新冠口服藥，據試驗，不僅對付Omciron有效，任它再怎麼變種，也有效。

新冠肺炎爆發至今已兩年半，除了疫苗之外，藥物研發如火如荼，以痊癒者血清製成的單株抗體藥物，已經證明沒有辦法對付病毒變種，之所以產生抗藥性，是疫苗與藥物鎖定攻擊的標靶位於新冠病毒最外圍、用來進入細胞的分子「棘突」（Spike），當棘突持續轉變，就會直接抑制藥效，讓藥物無用武之地。

抗病毒藥瑞德西韋（Remdesivir）必須連續5天用靜脈注射注入人體，只能在醫療院所使用。口服藥方面，較早研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）對於降低重症或死亡的風險只有30％。輝瑞研發的抗病毒口服藥物帕克斯洛維德（Paxlovid），不僅降低重症和死亡率的表現遠比莫納皮拉韋高，而且被視為具有超越病毒變異的效力。

●新冠病毒不斷變異 都翻不出Paxlovid手掌心？

研究人員發現，新冠病毒有一個蛋白質的分子結構不同於人體，這也代表攻擊該分子結構不會引發人體嚴重的副作用。這種蛋白酶是生物學家眼中所謂的「高度保留」分子，無論病毒如何進化，該分子結構也很少產生變化。換句話說，一旦能夠「逮」住病毒的這種蛋白酶，無論病毒如何像孫悟空一樣72變，都翻不出如來佛的手掌心。

理論上，蛋白酶會演化到某種程度以避開藥效，但新冠病毒變種株受限於複製能力較差，無法廣泛散播。輝瑞研究團隊利用這個特點，從八百種化合物中找到相對應的成分設計出 Paxlovid，試驗結果發現，Paxlovid對所有冠狀病毒幾乎都有作用，對於Omicron或未來的變種株，仍具有一定的治療效果，可說是廣泛型的新冠治療藥物。

輝瑞試驗發現，Paxlovid可以阻斷新冠病毒的細胞成長，也能抑制其他6種冠狀病毒，包括：中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）、2003年的SARS病毒、以及數種僅造成感冒的冠狀病毒。

目前除了Paxlovid，尚有10幾種抗病毒新藥正在研發當中，次世代新藥的效果可預期將會更好。

(示意圖/Shutterstock)

●醫師：Paxlovid簡化確診治療流程

根據輝瑞的人體試驗結果顯示，服用Paxlovid的新冠患者並未出現死亡病例，安慰劑組則有人死亡；而未接種疫苗的受試者服用Paxlovid後，降低重症的機率達到89％。

Paxlovid在2021年12月22日獲得美國食品藥物管理局核准上市，總統拜登寄望它成為突破疫情的關鍵，斥資53億美元預購了1,000萬份療程，幾週後又加碼1倍訂購量。醫師專家也相信Paxlovid會是打擊新冠病毒的全新做法，讓新冠肺炎的嚴峻程度得以降級，大大簡化了染疫確診的後續流程：確診後拿著處方籤到藥局拿藥回家服用即可。

●對口服新藥Paxlovid太樂觀？5大挑戰需克服

俗話說：別把雞蛋放在同一個籃子裡。Paxlovid被寄予厚望，但有專家提醒在疫情尚未緩歇、隨時都會復燃的時期，應該審慎評估藥物效用、療程作法與藥物分配的問題。專家歸納出以下5大思考要點：

1. Paxlovid實際療效可能和試驗結果有所出入

日內瓦大學醫院的亞哥里查斯（Thomas Agoritsas）指出，Paxlovid人體試驗僅有2千多人，實際使用的藥效可能不如預期。

2. 服用時機與藥效難以掌握

Paxlovid服用的時機，應是出現症狀後的5天內。根據2021年8月《急診醫學年鑑（Annals of Emergency Medicine）》的報告，染疫者平均出現症狀5、6天後才會就醫治療，但重症患者此時已經出現呼吸困難等重症徵兆，但病因可能並非來自於病毒本身，而是身體的免疫反應，此時投以Paxlovid的效果相對不好。

另外，一旦遭遇確診率激升的疫情急性期，檢測過程耗時費日，也會影響投藥時間與藥效。有醫生也提出，民眾在等待檢驗結果同時，就應該預先服藥，尤其針對高齡、慢性病等高風險因素的受檢者。

(示意圖/Shutterstock)

3. Paxlovid供貨不穩，跟不上需求

製藥產程無法趕上預購量，因此衛生當局必須訂出確診病患的用藥資格與標準，無法人人都用。加州大學舊金山分校醫院就將藥物優先留給腎臟移植或癌症患者等免疫系統低下的族群。

4. 藥物恐降低接種疫苗意願

完整接種疫苗，仍是目前避免染疫重症的防疫關鍵。如果吃藥物就能治好新冠肺炎，恐怕會影響疫苗接種意願，增加重症機率。世界衛生組織（WHO）指出，現階段藥物還無法取代疫苗，也尚未將Paxlovid列為推薦藥物，並持續追蹤其藥效與相關副作用。

5. 藥物與疫苗成本效益相差17倍

以美國預購價錢來看，一份Paxlovid療程約530美元，而新冠疫苗每劑約30美元。史丹佛大學醫學院教授薛佛（Robert Shafer）說，目前Paxlovid恐怕比不上疫苗覆蓋率，而且成本比疫苗高出很多。

●抗病毒藥物研發，美國積極超前部署

2021年6月，美國宣布投入30億美元的抗病毒藥物研究，主要目標是邀請研究單位研發新冠病毒次世代藥物，以及其他傳染病藥物（如伊波拉與一般感冒）。馬里蘭大學醫學院冠狀病毒專家傅立曼（Matthew Frieman）說，這些研究有助於日後以綜合抗病毒藥來治療冠狀病毒，和HIV病毒的雞尾酒療法類似，因為變種病毒可以躲過一種藥，但要逃脫兩種以上的藥就有難度。

傅立曼說，有些化合物不必鎖定病毒的某個部分，而是在人體作用，未來也希望以此原理研發出廣泛型新藥，可以抵擋多數病毒，像是流感等級的輕微病毒，或是伊波拉等級的嚴重病毒。