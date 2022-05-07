國內外並沒有確實的文獻證實，吃香蕉會傷筋骨，使關節炎疼痛症狀更嚴重的說法。營養師洪若樸指出，香蕉是補充熱量很好的水果來源，也提供含量豐富的礦物質，其中鉀離子含量很高，有助於體內電解質平衡。不過，腎臟病患攝取鉀離子過多，容易累積在體內，造成心臟的問題，所以，腎臟病患一定要嚴格限制鉀的攝取。

●香蕉不會傷筋骨，但也別吃過量

原則上，一般人建議一天食用1～2根香蕉，對筋骨疼痛並無明顯影響，但香蕉的礦物質含量豐富，包括鈣、磷、鐵、鎂、鉀、錳等，若是食用香蕉時，高磷可能對骨折復原不利；鎂攝取過量，也容易造成肌肉麻痺及肌腱疼痛的副作用。

另外，香蕉含高醣，經過代謝後，會消耗大量的維生素B1，可能造成神經、肌肉的協調失衡，容易引發傷處疼痛或惡化。

事實上，造成關節炎疼痛的原因眾多，有退化性關節炎、風濕性關節炎、痛風性關節炎、僵直性脊椎炎等，其中痛風性關節炎必須嚴格限制蛤蜊、蝦、蟹等帶殼海鮮類食物，以及內臟類、火鍋湯、豆類、菇類、啤酒等含高普林的食物。

●適量攝取深海魚，減輕關節發炎疼痛

因為痛風性關節炎患者的血液中的尿酸濃度過高，食用過多海鮮食物的話，容易形成高尿酸血症，會使尿酸納鹽累積在關節腔內，使得關節炎疼痛的症狀更加嚴重，進而產生的痛風性關節炎，甚至引發痛風，因此，建議適量食用。其他非痛風性關節炎類型的關節炎病患則沒有限制。

洪若樸說明，關節炎其實是身體產生發炎反應，研究發現，抑制前列腺素可以減輕關節發炎、疼痛等症狀，而深海魚如鮭魚、鮪魚、鯖魚、鯡魚，都含有富含的Omega-3脂肪酸，建議每星期食用魚肉3～4次，能夠有效對抗發炎。