每隔一段時間社會新聞上，都可以聽聞關於裝可憐的詐騙案件，詐騙者很擅長自編「裝可憐博取同情的各種說法」，讓聽到他故事的人，都會想要幫助他，不然就好像對不起自己的良心。專業諮商心理師林萃芬在《從說話洞察人心》書中提到，有時候故事越賺人熱淚，就越要提高警覺，究竟對方是因「天災人禍」才會陷入困境？亦是「自編自導」的可憐情節？如何識破充滿金錢陷阱的謊言，以下是重點書摘：

●善於把「痛苦」轉成「金援」

其實身邊有不少人都善於把痛苦遭遇轉變成金錢資源。有個朋友在半夜接到工作上往來夥伴的求救電話，電話中他聲淚俱下，不斷泣訴：「只有你能救我了，對方威脅要斷我的手腳，你一定要救救我。」

由於朋友的家人曾經遭逢生命被人剝奪的殘忍事件，特別能夠同理生命受到威脅的恐懼，立刻決定籌出巨額金錢救出工作夥伴。結果朋友一把救命錢匯過去，工作夥伴便消失無蹤。之後當朋友得知，工作夥伴為了能夠獲得大量資金，而編出可憐遭遇，讓朋友再次受到打擊。

我見過許多「真正」接受上天考驗的人，反而不會動不動就把「痛苦」掛在嘴上，他們會咬緊牙關，撐過磨練與考驗。

●充滿金錢陷阱的「可憐臺詞」

我認識好幾個男性朋友都曾經在「可憐臺詞」的引導下，不由自主掏出金錢幫助對方的慘痛經驗。

▲我身無分文，你可不可以借我一萬塊錢？

先說朋友傑克的故事，有次傑克在聚會時，提出一個問題：「如果有個女生每天對你噓寒問暖，一下提醒你出門要注意天氣變化，一下關心你晚餐吃了沒有，你們會不會想跟她正式交往？」「當然會。」大家異口同聲地回答。

傑克又問我們：「若是和這個女生約會的感覺不錯，而對方又臨時發生困難，你們會不會拔刀相助？」「當然會。」大家的答案也一樣。

傑克接著又問我們：「假如這個女生雙眼泛著淚光，用哀傷的語氣說：『我身無分文，你可不可以借我一萬塊錢？』你們會不會借她？」這次大家都沒有回答傑克的提問，反過來問傑克：「所以你把錢借給對方了嗎？」

「其實，區區一萬塊對我而言，也不是什麼大錢，氣人的是，借錢給對方後，她居然連同我的愛情一起捲款潛逃，讓我有被騙的感覺。」說起傷心事，向來悲喜不形於色的傑克，也流露出心痛的表情。

▲我身上連坐車的錢都沒有，可不可以借我一點錢，以後有錢一定會立刻還你

再來說朋友威廉故事。有一次，威廉難過到需要借酒消愁：「說出來你們絕對不會相信，我跟這個女孩連床都沒碰到。」接著威廉為自己找臺階下：「不過，我也沒那麼笨啦，那個女孩的身世真的蠻可憐的，每次都哭哭啼啼地跟我泣訴，她在家被父母凌虐到全身瘀青，為了脫離魔掌，她想到台北來找工作，可是身上連車錢都沒有，問我可不可以借她三千塊錢，以後有錢一定會立刻還我。」

「三千塊錢，小錢啦！你就當作日行一善好了。」大家覺得威廉為了一點小錢耿耿於懷，未免太小題大作。

▲我沒有地方落腳，房東跟我說房租連同押金一共需要五萬塊，可不可以先借我周轉一下？

「事情的發展有這樣簡單就好了，這個女孩到了台北又打電話跟我泣訴，她沒有地方落腳，房東跟她說房租連同押金一共需要五萬塊，問我可不可以先借她周轉一下？換做是你們也會借，對不對？說實在的，這個女孩真的蠻努力的，沒多久就找到了工作。」威廉說到這裡停頓了一下。

「那她領到薪水有沒有立刻還你錢？」大家都迫不及待想知道結局。威廉喘口氣說：「別急，你們聽我說嘛，為了還錢給我，她每天加班，有天早上還差點昏倒。聽她這麼說，我當然會安慰她：『不要太拼命工作，我先給妳一筆錢，不夠的話，妳再跟我拿。』」

「慘了，慘了，這下你自己開口說要給她一筆錢，以後鐵定沒完沒了，對不對？」大家忍不住替威廉擔心。威廉回應：「真的耶！沒過多久她就打電話跟我商量，她欠朋友五千塊錢，可是老闆要等到月底才發薪水，問我可不可以先借她這筆錢，她領到薪水馬上就會還給我。」

「那你還繼續借錢給她嗎？」大家開始為威廉著急。威廉搖頭說：「這一次我跟她開玩笑說：『我沒錢了，我的錢都被妳借光了。』你們猜怎麼樣，她居然叫我去跟朋友借錢，我才覺得事情不太對勁。所以，我跟她說，男人跟朋友借錢是一件很丟臉的事情，你們猜怎麼樣，她竟然慫恿我去跟地下錢莊調錢，這不是存心想害死我嗎？」

「你不會真的去跟地下錢莊借吧？」大家擔心地說。威廉似乎醒過來：「我才沒那麼笨，我乾脆將計就計，反過來騙她，我被地下錢莊逼債，問她可不可以先還我一點錢。結果她哀怨地對我說：『難道你信不過我嗎？』從此以後就沒消沒息，連人都不知去向。」

●裝可憐的生存法則

孩童階段，每當哭得很可憐，或是生病痛苦時，父母就會買糖果買玩具來安撫孩子情緒，久而久之，便學會「裝可憐的生存法則」。需要別人特別照顧，就裝可憐哭泣來達成目的；想要滿足物質慾望，就編織可憐故事來打動人心。

長期處於「可憐」的情境中，連他們都相信「自己天生命運悲慘」，沒有能力扭轉現況，必須等待別人伸出援手，才能脫離苦海。面對困難時，為了卸下「解決問題」的責任，乾脆表現出「柔弱無助」的樣子，企圖告訴自己和別人：「不是我不努力，而是我沒能力。」

諮商的過程中，看過很多被可憐故事傷害的當事人，後悔自己當時因為「看他那麼可憐」而出手相救，結果讓自己陷入痛苦懊惱的深淵中。所以，每次聽到可憐故事時，越是情節悲慘賺人熱淚，我都會使用各種「提問法」來釐清真相，幫助自己做出適合的判斷。

※本文節錄自《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》／時報出版提供