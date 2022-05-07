台灣自3月底疫情爆發後，本土個案已接近15萬人，病毒深入各大社區角落，不少公眾人物也紛紛確診。對此營養師林俐岑也在臉書分享確診後的應對方法，其中有些食物更能幫助身體迅速恢復健康。

林俐岑表示，身邊陸續傳出友人確診消息，若真的不幸染疫，可以服用醫師症狀用藥以及清冠一號，舒緩症狀，要注意的是兩者必須間隔2小時服用。

林俐岑指出，確診後飲食要確保「每餐都要吃飽」，且務必注意蛋白質攝取，可以煮魚粥、雞蛋、豆腐、雞肉或瘦肉等料理，增強體力的同時就能提升抵抗力，若是長輩染疫，就要觀察食慾，適時給予高蛋白液態營養品。

林俐岑補充，除了食物選擇外，還要注意維他命C、維生素D補充。可以藉由維他命C和鋅的發泡錠來補充水分，維生素C則可緩解發炎，鋅則是提升防護力。維生素D則是因為居家隔離時間長，照射陽光時間變短，因此需要補充維生素D，提高防護力。

林俐岑強調，最後最重要的還是多休息，睡眠要充足，她表示，平時有在運動的家人朋友，抵抗力較好，染疫後大概第四天就已經康復8成，適時搭配些保健品，就能完全康復。她也呼籲接下來的母親節不必外出吃大餐，注意家人朋友平安健康比較重要。