公務員一直是許多人心中的夢想職業，雖然薪水不會特別高，但福利好、放假穩定讓人羨慕。就有網友PO出自己家人30年前任職行政院的薪資單，不少網友看到「專業加給」這一欄目時全傻眼，直呼原PO家人絕對不簡單。

男網友在臉書《復刻舊時光》PO出家人在民國79年任職行政院的薪資明細，他表示，家人當時是13職等的行政院人員。透過薪資單可以看到，原PO家人當時月薪33K，專業加給20K，主管加給14.9K，眷保費1664元，食物配給1698元。

原PO貼出家人30年前任職行政院的薪資單，不少網友看到主管加給後直呼絕對不簡單。(圖／復刻舊時光)

薪水加起來扣掉所得稅4000元、水電費120元後，原PO家人實領7萬元左右。此外，購屋貸款欄目中，可以看到金額僅有2298元，原PO更表示，貸款的房子還是士林捷運站30公尺內。

不少人看到後也紛紛留言：「這應該是大專院校院院長級人物的薪資了」、「購屋貸款才2298……真好」、「那時的7萬，很嚇人了」、「專業加給通常是法律背景，我猜是調查局或國安單位」、「那個年代，這是簡任12級以上了吧」、「這薪水就算放到現在也是第二梯隊的」、「台灣錢淹腳踝的年代XD」。