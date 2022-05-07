最近是否發現家中高齡長者在白天有嗜睡的現象？千萬別輕忽了！有關睡眠與阿茲海默症相關的研究愈來愈深入，最新的研究顯示，早期的阿茲海默症會明顯地讓老年人日間睡眠（或是打瞌睡）時間增加，而且這種關係很可能有雙向關聯。

21世紀以來阿茲海默症受到全球醫療界的高度關注，隨著醫藥進步，人類平均壽命快速穩定增加，老年人佔人口比例愈來愈高，人們發現老年人罹患阿茲海默症後的照護成本太高，甚到會拖累整個家庭的經濟與生活品質，醫學界也為此投入大量的研究。

研究發現，老年人白天睡得長、睡的次數多，一年後認知功能會明顯變差；而認知功能變差時，一年後白天睡眠時間與次數都會顯著增加。（圖／美聯社）

根據公開的全球疾病負擔數據顯示，2019年全球有5740萬失智症患者，預計到2050年這一數字將達到1.5億，其中有6至7成是因阿茲海默症引起的失智症，有人以「老年痴呆」來形容這種病症，對整個家庭影響極大，是21世紀主要健康挑戰之一。早先的研究發現，引發失智現象的阿茲海默症通常在十幾年前就會出現十多種症狀，因此提早發現並尋求醫療協助是減緩病情惡化極重要的手段。

最近刊登在醫學期刊《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer's & Dementia）網站上的一項最新研究證實，老年人白天嗜睡，很可能是罹患阿茲海默症的早期現象，而且白天嗜睡會反過來讓阿茲海默症加速惡化，兩者間有相互促進的關係存在。

新研究顯示，老年人白天睡眠時間較長（超過1小時）或是次數較多（超過1次），罹患阿茲海默病的風險會高出40%。

研究人員根據芝加哥Rush大學醫學院的一項長達14年的「老年與失憶研究計畫」（Rush Memory and Aging Project）中1401名受調查者的數據分析，結果顯示：白天睡眠時間較長（超過1小時）或是次數較多（超過1次），患阿茲海默病的風險會高出40%。即便調整睡眠與生活規律、用藥與其他病症的因素後，白天睡眠與阿茲海默症的相關係仍存在。白天睡得長、睡的次數多，一年後認知功能會明顯變差；而認知功能變差時，一年後白天睡眠時間與次數都會顯著增加。而且這種現象會隨著年齡漸增而加速。

另外一項去年發表在《自然-通訊》（Nature Communications）期刊上的大型觀察性研究則表明，在中年時期的睡眠與晚年發生失智現象間存在著明顯的關聯。這項針對約8000名英國成年人所進行長達25年的追蹤訪問研究發現，50-70歲之間長期睡眠少於每晚6小時的人，比起長期保持每晚7小時睡眠的人，在70歲以後的老年期罹患阿茲海默症的風險會增加30%。

早先的一項長達25年的追蹤訪查研究顯示， 中年時期長時間睡眠不足6小時者，到老年時罹患阿茲海默症的風險會高出40%。（圖／達志影像）

這項研究也分析了可能影響失智風險的因素，結果發現精神疾病、心血管問題、代謝功能等慢性疾病都與中老年時期的失智症風險無關。夜間睡眠持續超過8小，也看不出與失智症風險之間有明顯關聯。

從追蹤訪查這種相關性研究來分析，這項還無法對睡眠與阿茲海默症之間建立因果聯繫，但數據卻能告訴我們: 睡眠對中年人的大腦健康很重要。未來的研究或許可以建議哪種睡眠習慣有利於預防阿茲海默症，在此之前，保持充足的睡眠顯然是安全而保險的做法。

年長者失智的生活照護成本極高，生活出現意外的風險很大，對每個家庭來說都是經濟上與心理上的重大負擔。（圖／路透）

目前除了遺傳因素之外，醫學界對導致阿茲海默症的原因還不很清楚，也尚未發展出能有效治療且安全的藥物。不過近幾年來醫藥界大量投入財力與人力進行研究，已經有了不少成果，可以延緩病情惡化速度與減少相關併發症，醫療保險與社會照護機制也逐漸建立起來。平時留意家中年長者的睡眠狀況，對早期發現並尋求醫療協助仍有很大的作用。