抱怨文變成炫耀文！1名網友曝光1張妻子為他準備的蛤蜊湯照片，碗裡竟全是「已去殼的蛤蜊肉」，該網友還罵妻子自作聰明、自以為很貼心，因為他其實很喜歡嘴巴從殼上咬肉下來的感覺，其他網友留言笑說這是炫耀文「這碗是老婆要吃的，你的殼在另一碗」、「叫其他人的老婆怎麼活」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文說「有時候對我老婆真的很生氣」，原來他日前要老婆幫他盛1碗蛤蜊湯，結果老婆端上來時竟把每顆蛤蜊的殼都去除、剩下裡頭的蛤蜊肉，「我整個大傻眼，蛤蠣的殼呢？」讓他直言老婆真的很自作多情，他認為這不是貼心行為。

網友曝光妻子為他準備的蛤蜊湯照，碗裡全是「已去殼的蛤蜊肉」，該網友罵妻子自作聰明、自以為很貼心，因為他其實很喜歡嘴巴從殼上咬肉下來的感覺。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友說，他其實很喜歡「嘴巴從殼上咬肉下來的感覺」，認為老婆主動幫他去殼是自作聰明，直言「再那邊自以為很貼心，唉…老是這樣，我一個人怎麽過生活」，貼文內容全是嫌棄口氣，但在其他網友眼裡卻是羨慕不已，網友紛紛說「有這樣的老婆，真是身在福中不知福」。

其他網友留言「不要想太多你老婆只是覺得你身體不好、腎虛不好」、「你發這個文，叫其他人的老婆要怎麼活」、「沒關係我會給你一碗只有殼的」、「清醒吧 再說下去，你只剩下吃殼的份嘍」、「炫耀文無誤」、「這碗是老婆要吃的，你的殼在另一碗」、「你太矯情了啦！整個就是炫耀文」、「想離婚要說」、「老婆做太多，把老公當孩子養，這男人不知足」。