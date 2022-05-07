韓國第58屆電視電影頒獎典禮，於6日傍晚於京畿道登場，由於韓國現已全面解封，今年盛大舉行更是隔兩年開放觀眾入場，但在紅毯上明星們彷彿說好般都以黑、白色調為主，一路看下來僅有入圍TV部門女主角獎的朴恩斌以霧霾藍色紗質禮服，以及51歲女星金憓秀、44歲女星紅真慶分別紫羅蘭斜肩禮服、銀色褶皺長禮服出場，讓不少網友表示「難道這次有特別的dress code？」且因拿下電視劇最佳男女主角的金泰黎、李俊昊恰巧都著白色，也讓韓國網友說「難道穿白色比較容易得獎？」

金泰梨以美國時裝設計師Brandon Maxwell同名品牌兩件式白禮服現身。(摘自 IG:kimtaeriw)

徐玄以Alon Livné White白色禮服出席第58屆百想藝術大賞。(摘自IG: joohyeoing_)

潤娥以Viktor & Rolf mariage白色禮服出席第58屆百想藝術大賞。(摘自IG:mah.java)

雖然此次紅毯多以黑、白兩色為主，但仍有不少女星以修身、獨特的剪裁，在眾女星之中脫穎而出，例如拿下人氣獎、最佳女主角獎等兩下重要獎項的金泰梨，他便以美國時裝設計師Brandon Maxwell同名品牌兩件式白禮服現身，中空的設計秀出纖細的小蠻腰，與下擺的傘狀設計成鮮明對比，凸顯其身材優勢；同樣選擇白色的還有少女時代的徐玄、潤娥，兩人分別穿上婚紗品牌Alon Livné White、Viktor & Rolf mariage。

秀智擔任第58屆百想藝術大賞主持人的造型。（摘自 IG:management_soop)

李世榮以Alexandre Vauthier黑色蝴蝶結斜肩長禮服出席第58屆百想藝術大賞。（摘自IG: bomin.cho）

金素妍著Pinkong黑色長禮服現身第58屆百想藝術大賞。(摘自IG:mah.java)

而選擇穿上黑色禮服的則有百想主持人裴秀智，她以LEAH DA GLORIA黑色緞面禮服登場，在鎂光燈下更顯亮眼的緞面材質，恰與頸上、耳朵上的耀眼的TASAKI以白K金、珍珠、鑽石等製作的CHORUS VALLEY項鍊、耳環，相互呼應。而以《衣袖紅鑲邊》爆紅的女星李世榮，則以Alexandre Vauthier黑色蝴蝶結斜肩長禮服，簡單以簡約小巧的耳環點綴，展現優雅女人味;在去年熱門韓劇飾演惡女的金素妍，選擇以韓國設計師品牌Pinkong黑色長禮服現身，合身的版型將她姣好的身體曲線展露出來，也成功在觀眾心中留下深刻印象。

丁海寅出席第58屆百想藝術大賞造型。(摘自IG:mah.java)

李俊昊出席第58屆百想藝術大賞造型。(摘自IG: beloved.junho)

李政宰以Gucci 雙G Logo白色正裝出席第58屆百想藝術大賞。(摘自IG:mah.java)

男星部分，以白色西裝稱霸紅毯的分別李俊昊、丁海寅與李政宰，其中前面兩位在因此次出席紅毯時皆以上白、下黑的造型現身，且恰巧髮型也有相似之處，因此讓人猛一看誤以為「撞衫」，不過細看便可發現在外套上的不同之處，李俊昊外套為劍領、丁海寅則為絲瓜領；相較於前面兩位的對比色系穿搭，李政宰全白西裝套裝現身，身為Gucci品牌大使的他以品牌GG Logo正裝出席，彷彿就是白馬王子本人。