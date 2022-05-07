氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日白天偏熱；大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，中南部近山區部分平地受影響，東半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日、下週一(8、9日)鋒面結構鬆散、但大氣不穩定，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多偶雨、高溫微降，低溫不變；下週二(10日)鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週三、四(11、12日)台灣在暖氣團內，氣溫偏高；各地多雲時晴、中部以北偶有有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式期末模擬顯示，下週五(13日)「梅雨季」第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；氣溫驟降、明顯轉涼；皆應注意！14日鋒面逐漸南移，15、16日再北返，呈現南北徘徊的特徵，為今年梅雨季第1波「滯留鋒」。由於是期末模擬，各國模式並不完全一致，且皆持續調整中；應繼續觀察。