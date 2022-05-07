今天氣持續穩定，白天偏熱、早晚稍涼，各地溫差大。局部山區中午過後有陣雨或雷雨機率，擴及部分平地；東半部也有機會下雨。氣象專家吳德榮指出，下周六（14日）起一道鋒面在台灣上空南北徘徊，呈現「滯留鋒」現象，很可能成為今年首波，梅雨季要開始了。

今白天高溫逾30度，中南部上看33、34度，日夜溫差達10度以上。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，午後雲量增多，山區容易有陣雨甚至雷雨，靠近山區的平地也可能受到雨勢外溢影響。

最新模式模擬，明起鋒面結構轉鬆散，各地有局部陣雨或雷雨，白天因雲多偶雨、高溫微降；下周二（10日）鋒面東移，天氣還是不大好。下周三、四（11、12日）兩天暖氣團接管，出現短暫空檔，全台恢復多雲時晴。

吳德榮指出，下周五（13日）將有梅雨季第3道鋒面南下，伴隨劇烈天氣，加上氣溫驟降，明顯轉涼。14日鋒面南移，15、16日再北返，呈現南北徘徊「滯留鋒」特徵，為今年梅雨季首波，應持續觀察。