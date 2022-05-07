人的夜間視力不如多數動物來得敏銳，只要到了夜晚，沒有一點光線就幾乎寸步難行，若光線太強烈又容易傷害眼睛。現代生活充斥著3C產品，處處可見藍光，以致近視眼、白內障、青光眼、黃斑部病變等各種眼睛疾病罹患人數居高不下，而患有眼疾的民眾，夜間視力模糊的狀況也相較於一般人更嚴重。

●每到夜晚發覺視力逐漸下降？ 感光細胞恐已受破壞

眼科醫師王孟祺表示，人的眼睛就像是精密的照相機，健康的眼睛對於光線的敏感度很高，從明亮處走到暗處時，起初可能會看不清楚，漸漸適應後還是能大致看出物體的所在位置；相反地，從昏暗的電影院走出戶外時，會先感到光線過強且刺眼，幾秒鐘後又能適應。

而有近視、老花眼、夜盲症、色盲或其他眼疾的患者，眼球的感光調節度相較一般人會弱一些，主因是與感光細胞、黃斑部和視網膜遭受破壞有關。

王孟祺醫師進一步說明，當人們站在光線明亮處時，是由視網膜中央的黃斑部上3種感光錐狀細胞辨別顏色；而在光線微弱的暗處，則是由分佈在視網膜周邊的柱狀細胞感知光亮的灰階明暗差異，但無法辨別顏色。

夜盲症的患者就是因柱狀細胞受損，導致在夜間無法明確辨別物體的灰階，視力也因此特別模糊。而高度近視或患有眼疾的民眾，因眼睛老化的狀況比他人快，使夜間視力相對變差，後續更可能引發一連串的眼疾惡化。

●藍光並非百害無一利 如何避免藍光傷害視力？

然而，藍光並非百害無一利，若少了藍光，我們眼前的世界會像是套上一層暗黃色的濾鏡，較難看見物體真實的顏色。既然光線對於眼睛而言如此重要，那麼該如何調節光線、避免傷眼呢？

王孟祺醫師認為，最重要的不是100%過濾藍光，而是調節明暗適中，讓眼睛看得舒服不刺眼、減少不必要的光線干擾即可；反之，若光線過強且持續刺激太久，眼睛也會受到能量最強的藍光破壞。至於如何從日常飲食中補充足夠的營養素來保護視力健康？以下提供民眾參考：

▸葉黃素：攝取深綠色及黃色蔬菜，補充身體無法自行合成的葉黃素，保護眼球的感光細胞，以提升視覺的敏銳度。

▸花青素：補充各色蔬果，攝取其中花青素、類胡蘿蔔素等對眼睛有保護作用的營養素，保護微血管來維護夜間視力、抗藍光、預防眼睛疲勞和抵抗黃斑部病變等作用。