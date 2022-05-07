自從快篩實名制上路以後，不少藥局都出現長長的排隊人潮，更有人仍是買不到，民怨沸騰。總統蔡英文昨（6日）晚在臉書表示，「在這個月，我們預計取得1億劑左右的快篩試劑」。消息曝光後，引發網友一陣熱議，有人認為「終於忍不住出手了，顆顆」、「超前部署怎麼變補破網？」「陳時中：太便宜人民會囤貨」。

蔡英文昨在臉書談到，大家現在對於購買快篩試劑，感到不方便，政府會持續增加快篩試劑的供貨量，在這個月，我們預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應將會越來越穩定。行政院也已經和業者協調，會在目前疫情風險較高的北北基桃，優先增加出貨到市面上方便的通路，讓這些地區的民眾可以在急用時方便購買，最快下周就會陸續增加鋪貨。

另外面對PCR需求的增加，蔡英文指出，我們一方面請地方政府設置社區篩檢站，另一方面請醫院加開防疫門診，也規劃與基層診所合作，擴大採檢量能。

而蔡英文宣布這個月預計取得1億劑左右的快篩試劑後，引發網友湧入《Yahoo新聞》討論，有超過1800則留言，有人說「哈哈哈哈哈哈，囤積？有多少人還買不到欸」、「要與病毒共存、卻都沒準備好？」「出來刷一下存在感嗎」、「到處都在排隊啦!搞甚麼超前佈署啊?浪費大家的時間」、「要政府全部免費給人民」。