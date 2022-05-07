0722:CNN報導，美國總統拜登(Joe Biden)周五宣布新一波軍援，總額達到1.5億美金，主要提供2萬5000發155毫米砲彈、反炮雷達、干擾設備以及野戰設備。美國已明確表示打算提供烏克蘭長期支持，並已提供了數十億美元的軍事援助。

上月拜登向國會提出330億美元的援助計畫，其中包含200億的軍援，目前還得等待國會批准。

拜登呼籲國際盟友團結，他表示，烏克蘭要在下一階段的戰爭中獲勝，其國際夥伴、包括美國，必須展示團結和決心，讓武器和彈藥繼續不間斷的支援烏克蘭。