7天累計16.7萬本土，民眾採檢需求大增，為維護醫療量能，190間診所即起加入PCR採檢的行列，而《中時新聞網》也整理出哪裡可以做PCR檢測、確診之後該如何處理等9大常見問題供民眾參考。

一、在家快篩陽性應如何處理？

一般民眾快篩陽性不必通報，請自行前往篩檢站驗PCR，但不可搭乘大眾運輸工具；若是居家隔離者快篩陽性，請先通報1922，再開車、騎車或步行前往附近的篩檢站複檢。

二、哪些人適用快篩陽即確診？

下周四（12日）起居家隔離、自主防疫與居家檢疫者快篩陽性，經過醫事人員遠距視訊確認，就算是確診，不必再出門做PCR。

快篩陽性即確診5月12日上路。（圖／指揮中心提供）

三、居家隔離與居家檢疫差別？

被匡列為居家隔離的人是確診者的密切接觸者，居家檢疫者則是從國外返台的人。居隔目前採用新制度3＋4；居檢者目前仍是10＋7的制度，但下周一（9日）起則開始實施7＋7的制度。

四、自主防疫者的定義是什麼？

居隔新制3＋4上路以後，確診者的密切接觸者前3天是居家隔離，後面4天則是自主防疫。

五、哪裡可以做PCR核酸檢驗？

除了原本有合作的醫療院所外，全國昨也新增190間診所加入PCR採檢的行列，完整名單可查詢疾管署網站，提醒民眾去採檢之前，須先以電話預約。

全國190間診所開放PCR採檢。（圖／指揮中心提供）

六、確診以後我可以住院治療？

只有中重症所有病患、80歲以上長者、懷孕36周以上孕婦、出生未3個月確診且發燒、出生3至12個月確診且高燒39度，或其他醫師評估需住院治療的人可住院治療。除此之外，輕症者則以居家照護為主，居家照護有困難者則可住防疫旅館或集檢所。

確診者輕重症分流。（圖／指揮中心提供）

七、輕症居家有啥症狀要小心？

成人如果出現7大警示症狀，包括呼吸困難、持續胸痛、意識不清，皮膚／嘴唇／指甲發青、心跳每分鐘超過100下、無法喝水進食或服藥，以及過去24小時尿量明顯減少，應盡快就醫。

兒童若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等7大症狀，應立即撥打119或緊急自行就醫。

八、居家照護不舒服要怎麼辦？

居家照護或隔離期間若需要就醫，可先採用視訊診療的方法；若情況嚴重卻無法撥通衛生單位電話，則可由防疫車隊、同住親友接送或自己開車／騎車去急診就醫，後續再補通報。

九、確診以後解隔離的標準是？

距離發病或採檢日4天內，追蹤2次快篩或PCR陰性（Ct值≧30）；或第5至9天追蹤1次快篩或PCR陰性（Ct值≧30），上述的快篩須由醫護執行。或者是居家照護隔離滿10天則不需採檢就可以解隔。