C型肝炎隨著篩檢普及，確診人數有逐年增多趨勢。體內潛藏C肝病毒不只會變慢性肝炎，還可能引發肝硬化及肝癌？高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長，醫學院肝膽內科教授戴嘉言醫師受訪時表示，國內C肝相較於B肝，的確較有地域分佈及族群性傾向。

●中南部有C肝風險多10倍高盛行鄉鎮？ 兩大族群要注意

戴嘉言醫師說明，全台平均C型肝炎機率約為3-4%，在中南部特定鄉鎮可能高達10%-30%，推測與早期共用針頭、刺青、針灸、牙科處理等器械感染較有關。另一方面，一些特殊族群包括洗腎患者或施打藥物毒癮者等也有較高的C肝感染風險。

「目前C型肝炎的防治目標就是將其根除，現代醫療進步之下，輸血感染的情況已經非常少，更應透過普及篩檢、及早治療的方式，讓病患得利並使病毒無法繼續在人群中傳播！」

(圖/潮健康提供)

●C肝沒症狀 1/3患者肝指數正常！ 治癒後肝癌降7成

然而，C肝患者即便體內有病毒，卻未必有明顯症狀，肝指數也可能與常人無異？戴嘉言醫師指出，肝臟裡面沒有神經分布，臨床上亦可見到嚴重發炎甚至肝臟腫瘤已長至10公分，患者卻無疼痛症狀的個案。一旦出現症狀如發生黃疸、腹水、肋膜積水、下肢水腫或出血等症狀時，往往已進展至嚴重病況如肝衰竭等。

戴嘉言醫師提醒，約有三成的C型肝炎病人血中患有C型肝炎病毒，但肝指數卻是正常。也有部份患者只出現疲倦等不特定症狀，身體適應之後又忽略追蹤，等到發現肝臟發炎問題時已相當嚴重。因此，提升針對C肝病毒的篩檢及追蹤意識更顯重要。

「我們最擔心的是病人被找出來之前，病情已經惡化，從嚴重的肝臟發炎，進展到肝硬化、肝癌，也就是所謂的『肝癌三部曲』，這也是C肝防治最主要的目標，務必在肝炎惡化之前，及早治療以阻止肝臟發生進一步惡化病變！」

戴嘉言醫師說明，根據研究指出，無論是過去使用的干擾素或是現在更普及、方便的口服藥，事實上治癒病毒都可以降低約7成的肝癌發生機率，早期診斷之肝癌亦有機會完全治癒。呼籲體內帶有C型肝炎病毒，或有慢性肝炎問題的民眾應積極處理、治療及追蹤，幫助身體遠離肝癌威脅。

(圖/潮健康提供)

●桃源區C肝篩檢率與治療率達100%和98% 有望複製到各地鄉鎮

臺灣C肝具有集中於某些區域的地域趨勢，戴嘉言醫師指出，高雄桃源區曾是C肝高盛行率地區，透過實地為一千多位當地在籍在戶成年居民篩檢，篩檢率達100%，治療率亦達98%以上，整體防治效果極佳，成為透過篩檢、治療有效消除C肝病毒的示範區，目前高醫附設醫院此一模式複製於梓官、屏東獅子、泰武及台東達仁等地區，盡快達成清除C肝的整體防治目標。

在醫學中心在偏鄉設立的「外展門診」，協助民眾篩檢進行診斷與治療時，常會發現隱藏的肝癌個案。戴嘉言醫師表示，最近有一位外展門診患者已申請C肝藥物，準備在超音波檢查後就開始用藥，而病人就發現有肝癌，立即轉至高醫接受腹腔鏡手術順利切除肝癌，即進行口服藥物治療。

「為什麼會設立外展門診」？戴嘉言醫師指出就是過去注射干擾素治療副作用多照顧不易，後來有了口服抗病毒藥，有治療容易、副作用少即安全性高等優點，醫療團隊可以帶藥物到偏遠鄉鎮和醫療資源不足的地方，在幫民眾確診C肝及完成超音波檢查後，即可進行藥物治療，並提醒病人持續回來追蹤。更重要的是有時也會透過外展門診發現早期或晚期肝癌，為病人安排進一步治療。

●2025前清消除C肝！ 呼籲國人盡快接受免費篩檢

WHO世界衛生組織設定全球目標在2030年清消除C肝，而台灣的衛生福利部制定政策，希望將消除C肝提早至於2025年達成。戴嘉言醫師提醒，要達到這個目標必須達到兩項指標: 人口90%的篩檢率，以及適合用藥者80%以上的治癒療率。

目前最重要的工作應是篩檢找出病患進而給予治療。國民健康署提供45-79歲(原住民為45-79歲)成人終生免費一次的B肝、C肝篩檢。只要抽一次血檢測到病毒抗體，可透過健保給付直接為民眾檢測是否帶有C肝病毒需要治療。戴嘉言醫師強調，民眾應把握機會與福利，特別是高風險族群包括民國79年前曾接受輸血、手術的病人，皆應該盡快接受C肝篩檢。

●C肝治療大突破副作用少！ 一天一次治癒率達98.4%

此外，C肝治療的進展也是防治C肝的重要武器。戴嘉言醫師表示，過去施打干擾素合併藥物治療，療程長達半年至一年，可能會有發燒、頭痛、肌肉痛、掉髮、紅疹、白血球、血小板與紅血球下降甚至憂鬱及自體免疫疾病發作等狀況，導致患者治療順從性受到影響以至於影響療效。

現今口服抗病毒藥只要一天服用一次，且健保給付、副作用少，更是全基因型治療藥物，目前健保治療經驗顯示、能夠完成服用療程「畢業」的12萬多人，治癒率達到98%以上。戴嘉言醫師指出，過去沒有健保給付時，C肝口服藥自費需200萬元以上，現在已有健保挹注解決藥物費用之困難，盼望國人珍惜資源，共同朝2025台灣消除C肝的目標前進。

戴嘉言醫師亦特別提醒，C肝治療後仍可能有肝癌風險，患者除了應定期回門診追蹤，也要避免飲酒過量等傷害肝的生活型態。另外，C肝治癒後仍有可能再次感染，如果本身有注射藥毒品者務必要戒除，避免再次感染以保護自己。