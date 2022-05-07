大陸《證券日報》7日報導，大陸國家統計局將於近日發布4月份消費者物價指數（CPI）數據與生產者物價指數（PPI）數據。多家機構預測，由於蔬菜、豬肉等食品價格走高，4月分CPI同比將小幅走高，漲幅或在2％左右。由於大陸國內保供穩價措施持續發力，預計4月分PPI同比延續回落態勢，漲幅或在8.0％左右。

「預計4月CPI環比上漲0.3％，同比上漲2.1％。」浙商證券首席經濟學家李超表示，需求擴大下的果蔬雞蛋價格大幅上漲，對CPI上行形成強力支撐。4月份，受各方面因素影響，部分地區交通物流受阻，食品供應緊張。其中28種重點監測蔬菜，雞蛋平均批發均價同比均有17％以上漲幅，7種重點監測水果均價同比增長也達到12％以上。

《證券日報》報導，「預計4月份CPI同比將進一步走高至2.0％附近。」中信證券首席經濟學家明明表示，4月份CPI中食品項價格環比有所上漲，尤其是豬肉價格在4月分止住下跌趨勢，鮮果價格也出現季節性上漲；非食品方面，受多重因素影響，可能導致部分消費品價格出現回升。總體而言，CPI環比預計小幅上漲，疊加翹尾因素，4月分CPI同比將有所上行。

《證券日報》報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，4月份CPI同比或小幅走高，受疫情多點散發，能源等生產成本上漲疊加影響，蔬菜、豬肉等食品價格走高；但考慮到大陸消費處於恢復階段，大陸國內農產品供給充裕，大陸保供穩價措施有助於穩定市場供給與生產成本壓力，物價能夠保持溫和可控。

英大證券研究所所長鄭後成表示，4月15日央行指出「密切關注物價走勢變化，保持物價總體穩定」，疊加考慮2021年同期基數上行0.4個百分點，預計4月份核心CPI當月同比大概率在3月分的基礎上小幅波動。

在PPI方面，鄭後成表示，基數效應、翹尾因素與新漲價因素均不利於4月份PPI，預計當月PPI同比很大機率在3月分（同比上漲8.3％）的基礎上下行，且大機率進入「7」時代。

「4月分PPI同比會小幅下滑至7.8％左右。」明明預計。

財信研究院副院長伍超明預計，4月份PPI同比增長8.0％左右。「4月份PPI翹尾因素較上月回落1.0個百分點左右。同時，基建發力和地產預期修復將對大陸定價商品形成一定支撐，但保供穩價政策持續推進，煤炭等工業品價格環比上漲幅度相對可控。」伍超明說。

周茂華表示，4月份PPI同比或將延續回落態勢。一方面，能源及商品價格趨勢維持高位震盪；另一方面，大陸原材料等商品保供穩價措施持續發力。

在明明看來，去年CPI和PPI同比逐步分化，今年二者則轉為收斂，4月份CPI和PPI同比剪刀差或將進一步收斂。CPI同比逐步上行的趨勢可能還會持續一段時間，PPI同比下行趨勢也將貫穿全年，整體不會形成高通膨風險。穩物價成為當前階段的重要目標，其中糧食生產、能源保供、供應鏈瓶頸是最為重要的政策關注點。對於貨幣政策而言，穩物價的壓力有所加大，總量寬鬆的操作可能還需要更強的觸發因素和適當視窗，結構性貨幣政策工具會進一步發力。