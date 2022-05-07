一名女網友因有接觸史，加上本身出現症狀，跑到醫院自費採檢，卻得出陰性結果；她不死心，隔天再度快篩，「終於浮出兩條線」，且再度採檢。這時卻接獲簡訊通知，她第一次的PCR竟「陰轉陽」，連打電話來的衛生局人員，聽完她的遭遇後都傻眼了。

原PO在匿名論壇「Dcard」敘述事件始末，她的閨蜜快篩陽性，由於兩人曾相處一段時間，加上她又出現症狀，直覺「就是中了」。星期一喉嚨痛到炸，拿出試劑一篩，卻是陰性。

原PO自認確診，趕到醫院自費PCR，隔天打開健保快易通一看，居然還是陰性。她當下心想或許病毒量不夠所以驗不到，決定再去藥局排隊買快篩，這次終於驗出兩條線，立即衝到附近醫院再做一次PCR，拿藥後返家。

結果詭異的事情發生了，「我看到一個簡訊，是我昨天驗的醫院傳的，是陽性！那我今天白花的時間跟金錢，在外面吹風排隊受罪，到底在幹嘛？」

事後原PO接到衛生局電話，問為何連續採檢兩次，她只好說明前因後果，對方聽完還反過來安慰「辛苦了！怎麼會有這樣的事？」

網友們也對她的遭遇感到傻眼，「怎麼會被快篩跟PCR耍了」、「花錢找罪受，最後仍確診」。不過也有人對她「就是要驗到陽性」感到不解，「醫療體系和醫護瀕臨崩潰，妳幹嘛一直跑醫院」。