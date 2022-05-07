去旅遊時要注意當地的風土民情以及法律，輕則被警告，重則有可能惹禍上身，還需要吃牢飯。俄羅斯女網紅去印尼峇厘島度假時，將身體依靠在當地寺廟的樹上拍下全裸美照，當地居民發現後氣炸，引起警方介入調查，若罪刑成立恐被判入獄6年，讓女網紅嚇到道歉。

據印尼官方統計，印尼峇厘島上的居民大多信奉印度教，民風較為純樸，許多觀光地點還需要注意穿著，外來遊客需要注意言行舉止是否與當地民情不同，適當融入當地習俗避免觸怒居民，外媒報導，俄羅斯網紅阿莉娜（Alina Yoga），在IG上擁有1.8萬名粉絲追蹤，近期到印尼峇厘島旅遊時留下不少美照，其中一張她全裸貼著樹幹拍攝，以角度和樹皮遮擋才沒有露點，畫面展現性感曲線，美得像一張藝術照，她有感而發「在這裡可以聽見靈魂的聲音」

性感辣照引來無數人點讚，但當地居民看到卻氣炸了，因為阿莉娜依靠的大樹，是擁有700年歷史的聖樹白千層 (Kayu putih)，當地居民強烈要求警方介入調查，據悉該聖樹地點坐落在塔巴南縣的Babakan Temple寺廟，在當地人心目中是不可褻瀆的。

A Russian yoga influencer with IG account name alina_yogi, posted an Instagram reel of herself posing naked at a sacred tree in Tabanan, Bali. The #KayuPutih ancient tree is considered #sacred by the locals & is located near the Pura Babakan compound in Marga District. #SEAToday pic.twitter.com/PclgS4tF7W — SEA Today News (@seatodaynews) May 5, 2022

女網紅後來在神樹下跪拜求原諒。（圖／Alina_yogi IG）

阿莉娜在4日火速將照片刪除，並PO出在樹下跪地懺悔的影片，表示自己向所有峇厘島與印尼人民道歉，無意冒犯當地信仰，解釋自己完全不清楚該地代表的意義。當地警方發言人坎德拉（Ranefli Dian Candra）證實，阿莉娜已到警局自首，根據當地法規，她有可能被指控傳播色情內容，若是判下刑責，有可能處以最高6年徒刑與印尼盾10億元（約205萬元新台幣）罰款。

峇里島移民局負責人馬尼胡魯克（Jamaruli Manihuruk）今天告訴記者：「他們兩人均被證實從事危害公共秩序、不尊重當地規範的活動，所以將被驅逐出境。」他還說，這對夫妻將被印尼禁止入境至少6個月，必須按照當地信仰，參加聖地的淨化儀式。