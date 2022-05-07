籃網控衛班西蒙斯（Ben Simmons）的傷勢急轉直下，短短幾天從「季後賽可能回歸」變成「開刀休養3至4個月」，總之他的背傷是真的。ESPN球評傑倫羅斯（Jalen Rose）認為「很多人欠西蒙斯一個道歉」，西蒙斯這段時間受到太多冷嘲熱諷。

羅斯在播客節目Jalen & Jacoby表示：「這麼多人說他軟弱、無心打球，但我想問的是，他是如何通過體檢的？今天很多人欠他一個道歉，因為運動員沒事不會像他那樣跑去在背上打針。」西蒙斯今年2月從七六人被交易到籃網，3月就傳出他在背部接受注射止痛。

這段時間嘲笑西蒙斯的人很多，西蒙斯也點名幾個人包括史蒂芬史密斯（Stephen A. Smith）、帕金斯（Kendrick Perkins）、俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

ESPN名嘴史密斯先前在他的節目上諷刺說：「我必須向七六人總裁莫瑞（Daryl Morey）道歉，我說過他拿西蒙斯和幾個球員加上選秀籤去交換哈登（James Harden）是一筆爛交易，我錯了。因為七六人才是這樁交易的大贏家，就算哈登每場只能得5分，他的貢獻也遠超過西蒙斯了。」

I’m trying to figure out did I miss that game Ben Simmons hurt his back when did this all happen — Paul Pierce (@paulpierce34) May 4, 2022

也有人在手術的消息之後繼續質疑西蒙斯，名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce）推文表示：「西蒙斯到底何時受傷的，我是不是漏看了那場比賽。」西蒙斯本季一場球都沒有打，他在七六人時身體無恙，以「心理健康」做為拒絕上場的託辭，到了籃網則是「舊傷復發」，在季後賽穿著便服坐看球隊被橫掃。