新冠肺炎本土確診數持續攀升，昨（6日）確診人數突破3.6萬人，創下史上新高，許多名人也紛紛在社群媒體宣布自己確診，如今有著天籟美聲的歌手「小胖」林育羣，昨晚宣布自己疑似確診的消息，接著透露出現的各種症狀，引起網友議論。

林育羣在臉書曬出快篩兩條線的照片，表示自己疑似確診，隨後便取消近期所有工作與聚會，但慶幸的是這5天幾乎都待在家，除了同住家人外沒有其他密切接觸者，接著就到醫院做PCR檢測，事後拿了5天藥回家，他也不忘提醒有類似狀況的人，「在急診室附近，會有另一區專門接受快篩陽的患者，拜託不要衝進醫院裡掛號」。

林育羣透露自己出現的症狀，先是喉嚨乾乾緊緊，接著出現打噴嚏、喉嚨痛、微頭暈等症狀，原以為是疲累加上過敏，便先吞了感冒藥，沒想到晚上睡覺時身體開始發熱，接著嚴重鼻塞，甚至呼吸不順到有點喘，嚇到他趕緊拿出噴鼻藥跟隨身氧氣瓶狂吸，起床後僅剩下打噴嚏和些微咳嗽症狀，至於體溫則是正常，食慾也是蠻不錯。

林育羣坦言當下驗出陽性沒有很慌張，畢竟決定與病毒共存，這是遲早會發生的事，只是沒想到來得有點快，對此，網友紛紛留言：「要注意後遺症，就算輕症，康復後身體會變得容易累，容易喘」、「保重，多吃維他命Ｃ，祝早日康復」、「現在確診很多，能不去人多的地方，不要去，假日儘量待在家」。

-