王毅：不管提出什麼地區戰略，宗旨都應是互利共贏，而不是零和博弈。（中國外交部網站）

中國外交部網站消息，大陸國務委員兼外長王毅6日與印尼對中合作牽頭人、統籌部長盧胡特舉行視訊會晤時指出，不管地區合作向太平洋還是印度洋拓展，重心都應放在東亞，引擎都應該是東協。不管提出什麼地區戰略，宗旨都應是互利共贏，而不是零和博弈。

盧胡特強調，印尼同中國的團結合作將共同戰勝當前的各種困難和挑戰，雙方關係的互利共贏本質將為開發中國家的合作提供重要指引。王毅期待並相信中印尼關係將成為互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒。

王毅表示，東亞地區業已形成以東協為中心的區域合作架構，這是保持本地區和平穩定的關鍵。美國推行的「印太戰略」逆時代潮流而動，不符合地區國家共同和長遠利益。美國啟動「五眼聯盟」，實質是鼓吹擴散陳舊的冷戰思維；建立「四邊機制」，實質是在本地區製造新的集團對立；推進美英澳三邊安全夥伴關係，實質是在本地區挑動軍備競賽。

王毅強調，不管地區合作向太平洋還是印度洋拓展，重心都應放在東亞，引擎都應該是東協。不管提出什麼地區戰略，宗旨都應是互利共贏，而不是零和博弈。中國和印尼都是新興經濟體代表，中方願同印尼就此加強溝通協調，共同維護好本地區得來不易的和平穩定局面，共同維護好本地區各國謀求發展振興的正當權利。