快篩實名制將分流 黃珊珊揭「關鍵」轟陳時中：把人民當猴子

面對民眾排隊仍買不到快篩試劑的問題，指揮官陳時中日前表示，「藥局分早、中、晚3時段販售」，引發爭論。台北市副市長黃珊珊昨（6日）對此表示，現在不是分幾段分流，而是總數不足的問題，「如果把人民當成猴子，我相信人民會更憤怒」。此話一出引發不少網友認同，有人表示，「欺負民眾,真的很可惡」、「還把人民當盤子，更生氣」。

被問及藥局賣快篩試劑要做分流時，黃珊珊昨回應，衛福部長陳時中應該也聽到蔡總統對於快篩劑的意見，我相信人民更有意見，現在不是分幾段分流，而是總數不足的問題，本來只要早上排1次、下午排1次，現在只是叫我早上、中午、晚上都排1次，但是總數沒有增加，就是今天很多網友說的「朝三暮四」，早上給你3個、下午4個，你不滿意，就給你早上4個、下午3個，「如果把人民當成猴子，我相信人民會更憤怒」。

對此有不少網友都在《Yahoo新聞》相關報導下方討論，已有300則留言，有人說「說的好，共存前就要規劃好，都那久了，不要說沒經驗」、「同意.，份量沒增， 人民更累了」、「本來就是傻猴子，還每天排隊買快篩」、「其實兩年前疫情一開始 中央就一直把人民當猴子耍了」、「817很享受？」