媒體人陳揮文在節目上喊話，要求民進黨立委高嘉瑜應去吿衛福部部長陳時中。（圖／翻攝自《中視》）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民進黨立委高嘉瑜與衛福部部長陳時中為快篩試劑對槓，遭指揮中心控臉書文章為「不正確資訊」。高在節目上被詢問是否會告陳，回答：「就這些部分，我覺得我們適度的澄清跟說明，我想大家也都能夠了解我們的原意」，被節目主持人解釋為「顯然就是沒有要提告的意思」。對此，有網友表示，高是民進黨內少數不逢迎拍馬、敢說敢做的人，可惜只能在「曹營」（暗指綠營）任職，但另一陣營毫無前程可言，她還能去哪？此說法獲讚精闢。

高嘉瑜5日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉上，被媒體人陳揮文當場詢問，指揮中心指控她臉書文章為「不正確資訊」，「這個到底是真的還是假的？」並強調，如果高臉書文章真的是假新聞，指揮中心就該罰高300萬，但如果指揮中心的指控才是假的，「應該是高嘉瑜去吿陳時中啊！」

節目主持人哈遠儀詢問高嘉瑜：「高委員有要幫自己喊冤嗎？」陳揮文當場對高大喊：「什麼喊冤？你應該去吿陳時中！」高則再度解釋自己臉書文章的意思，讓一旁的陳揮文忍不住再逼問：「所以陳時中罵你，你就吞下去就對了？」高回應：「就這些部分，我覺得我們適度的澄清跟說明，我想大家也都能夠了解我們的原意。」哈則直言，高的回應「顯然就是沒有要提告的意思」。

此事引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言。有網友表示：「她是黨內少數不逢迎拍馬、敢說實話、很踏實的人。很可惜的是她在曹營任職。話說回來，如若她不去曹營是要去哪？蜀國只剩一堆阿斗、扶不起牆的爛泥、滿滿的豬隊友，專扯自家人後腿，一盤子的散沙、專門網內互打，還有一堆只會看熱鬧卻不會行動支持的黨員，有什麼前程可言？」此說法獲得不少網友認同，回應：「解釋超精闢」、「聽了很心酸」、「現實總是殘酷」、「蜀國是國民黨？習慣就好」。