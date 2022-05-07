中國外交學院國際關係研究所教授李海東7日在大陸《環球時報》撰文指出，美國政治菁英對中認知陷入「集體迷失」。當前中美關係處於關鍵轉折階段，西方輿論中甚至出現一些關於「中美新冷戰」的不實說法。確實，在高強度捲入俄烏衝突進程中，美國不僅沒有停止、反而始終不斷加快著對中方向上旨在「競爭和對抗」的節奏。美方關於俄烏衝突的所謂「中國責任論」彌漫、主張對中更強硬的「誤讀中國論」沉渣泛起、中國是美「最大地緣政治對手論」在府會擴散等等，不一而足。

李海東表示，對這種現象，該怎麼看？

首先，美國政治菁英這種逢中必反的慣性思維與行動傾向，實際上是其對自身國家治理不當乃或失敗的推責反應。最近三十餘年來美國累積的政治極化、階層對立、種族衝突、貧富懸殊等各種亂象沉屙日重，兩年多的疫情困擾導致的經濟紊亂及通膨高企始終加劇著美國社會內部的既有危機。美國政治菁英數十年出台的相關應對之策，不僅沒有解決反而加劇著自身既有痼疾，其在選舉政治中謀求得勢的出路則是無一例外地歸咎他方或外國。

美國對中政策的最激烈轉變，恰恰是在其內部矛盾集中爆發環境下當選的非典型總統川普執政時期啟動的。民主與共和兩黨政治菁英缺乏根治本國深層危機的動力與智慧，而片面追求選舉政治中的短期利益，這使他們自然地選擇將導致自身問題的責任推到與其各層面聯繫緊密但文化與政治制度又與其迥異的中方身上。

李海東稱，其次，美國政治菁英長期以來編織的「燈塔國」「山巔國」的例外論敘事近20年來已逐漸失去活力，當前其執拗地通過將中方樹為最大地緣政治對手和散播所謂「民主Vs威權」歪理以重振美「例外論」敘事的操作，已經越來越蹩腳難看且明顯失敗。

李海東分析，當前美國政治菁英將國內外困境一股腦甩鍋中方，試圖以此動員民眾與盟友加入到針對中方的「大博弈」之中。這種操作不僅引起明瞭真相的美國民眾不滿，而且招致美國一些盟友或夥伴的普遍抵制。美國政治菁英群體試圖構建「全盟友」式邊緣化中國的政策顯然缺乏持久活力。接地氣、明事理才能出良治，以共同利益而非共同敵人處理國家間關係才能塑造持久穩定的國際格局，破解美國政治菁英以「自身獨特」敘事綁架民眾與他國的困局，既是美國化解自身難題、也是其與他國平等順暢交往的重要前提。

需要指出，美國社會依然存在較多對中認知並不極端且相對理性的力量，發出了不少反躬自省的聲音。他們一方面提醒美國政治菁英要客觀看待中國，一方面呼籲美國社會在對中認知上不要誤入歧途，季辛吉、傅立民、史文等即是代表。同樣值得關注的是，過去5年美國政府在國內詆毀中國的許多政策因備受社會層面的廣泛質疑而不得不做出調整，美對中政策目前依然在政府與社會層面搖擺不定。

客觀而言，中方恐難改變美國政治菁英的對中固有偏見與好鬥政策，但美國社會和民眾則不然。只要持續築牢中美兩國經濟社會領域已有較為牢固的互利基礎，美對中衝突政策就會受到有力約束乃或扭轉，最終變得更加理性。對此，我們始終抱有期待。