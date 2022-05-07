根據《SNY》記者貝格利7日爆料，湖人曾在今年交易截止日前夕，打算做出大交易改變球隊隊形，其中包含跟籃網提出交易厄文的可能性，重新打造厄文與「小皇帝」詹姆斯當年奪冠組合，可惜湖人最終打消念頭，畢竟厄文確實在場外製造太多問題了。

「籃網原本當時對交易厄文採取開放性態度，所以湖人內部成員出現討論交易厄文的可能性，但最終這筆交易並沒有成真，」貝格利表示，「如果這筆交易成真，很顯然將讓厄文和詹姆斯重聚，湖人內部到底有沒有達成共識？如今已經無所謂了。」

畢竟厄文本季狀況不斷，尤其是拒絕接種新冠疫苗方面，讓他上半季幾乎沒有出賽，只能偶爾在客場打球，直到季末才迎來主場上場，早就造成籃網內部不少雜音，甚至「大鬍子」哈登也因此心存不滿，才會萌生離開籃網跳槽七六人的念頭。

只是湖人什麼交易都不做的結果，就是本季面臨連季後賽，甚至附加賽都沒有機會打的窘境，如今更陷入到底應該交易詹姆斯、安東尼戴維斯或韋斯布魯克出去的難題，可是湖人高層已經不太可能繼續接受這種難堪處境，重新打造球隊已成當務之急。