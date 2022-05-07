本土確診屢創新高，面對不斷冒出來的確診個案，要逐一做疫調真的很難，因此5月1日起「自主回報疫調系統」上路，PCR陽性確診者可自行通報身體狀況、曾接觸過的人，讓居隔者能早日收到通知單。對此《中時新聞網》也整理出自主回報系統去哪填、故意不填的後果等常見6大問題供民眾參考。

一、自主回報疫調系統是什麼？

確診太多，為避免各縣市政府疫調的人力調度困難，5月1日自主回報系統上路，讓確診民眾自主通報身體狀況與接觸者等。

二、每個人都要填寫這個系統？

PCR採檢陽性確診的民眾才要填，確診簡訊裡面會有網址，點開即可開始填寫。

三、沒收到確診簡訊通知怎辦？

沒收到簡訊通知的人，開啟健保App後，點「Covid-19疫苗接種／病毒檢測結果」的按鈕，即可查詢自己是否確診。如果是的話，下方會出現自主回報疫調系統的連結。

四、怎麼判斷簡訊不是詐騙呢？

疾管署發送的簡訊門號就是「0911-514-588」，內容為「您是COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站，並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您」。

五、收到簡訊故意不填會怎樣？

根據《傳染病防治法》第43條第2項規定，傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙。違者處6萬至30萬的罰緩。

六、為什麼我遲遲沒收到簡訊？

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，確診當天沒收到簡訊可能就是當初留的電話有誤。提醒大家，去採檢PCR填寫電話時應注意「10碼均為數字」、「均以09為開頭」、「中間不能加『-』」且「中間不能有空格」的4個重點。