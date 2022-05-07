高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）是一個無趣的人？NBA名人堂球星巴克利（Charles Barkley）曾經比較過老虎伍茲與另一位高球天王菲爾米克森（Phil Mickelson），巴克利是這麼說的：「當然老虎的球技比較好，他的天賦令人驚異，但跟他相處並不好玩。他的世界太拘謹了，每個人都怕說錯話或做錯事。老虎本人總是一副憂讒畏譏的模樣，拜託一下，你只是個高爾夫選手啊老兄。」

相較之下米克森就討喜得多，巴克利描述：「當你跟菲爾一起就肯定能玩得開心，他讓旁人感覺良好，每個人在他身邊都面露微笑，（和老虎伍茲相比）這是天大的差別。」

這是《紐約郵報》引述自米克森即將出版的個人傳記，作者席普納克（Alan Shipnuck）寫進這段評論是要強調米克森正向的生活態度。傳記裡指出「米克森的職業生涯持續這麼久的秘訣是他有個愉快的人生，老虎贏了一堆比賽但是沒有太多快樂。」

綽號「左手怪傑」的米克森去年以50之齡贏得PGA錦標賽，改寫史上最年長的大賽奪冠紀錄。儘管米克森總是保持愉悅，但是他有好賭的毛病，傳記中提到米克森曾經短短20多分鐘就在大學籃球賽投注了50筆，席普納克估計米克森在2010年至2014年輸掉了4000萬美元之譜（新台幣11.9億）。

米克森PGA生涯獎金累積9460萬美元是史上第2（僅次於老虎伍茲），美國財富雜誌《富比士》估計米克森場外代言收入累積8億美元。