被封為「台灣濱崎步」的王彩樺先前透露早年在秀場時期被演藝圈大哥騷擾，夜晚在飯店被大哥敲門闖入意圖發生關係，幸好她機靈稱是生理期才逃過一劫。最近王彩樺上節目加碼分享自己年輕時的感情故事，坦言18歲時真的愛上有富二代背景的夜總會老闆，但對方不斷逼婚，她不願靠對方養便決定分手，因此豪門夢碎。

55歲的王彩樺是演藝圈中著名的美魔女，她臉蛋皮膚白皙，身材火辣，個性又討喜，因此引來不少粉絲支持，最近她上《小姐不熙娣》重提年輕時被性騷擾經驗，表示當年她18歲打扮成熟，常為了秀場工作和工作人員到外地居住一星期，某回半夜時有位非常有名的大哥來敲門，她一開門就被對方粗暴推到床上，還告白稱：「很喜歡妳」，王彩樺情急之下秒回：「可是我那個來欸」，才免於被伸魔爪。

王彩樺自曝年輕時和夜總會老闆交往。（圖／中時資料照片）

王彩樺說到一半哽咽，直言當時年輕，「人家還是在室的欸」，突然差點遭受侵犯自然受到嚴重打擊，而提到該位大哥身分，王彩樺原本語塞，最後暗示說：「我看最近走了幾個」，其他沒再多談。據《鏡週刊》報導，近日她上《郁見新同學》分享少女時期戀愛經驗，坦言18歲時曾和夜總會老闆交往，對方家世背景雄厚，成為男女朋友後對方也很照顧她的家庭，讓兩人動了結婚念頭。

王彩樺說，自己當時還跟阿嬤說好22歲時就要跟老闆結婚，未料幾年過去生活壓力越來越大，她理性大於感性，認為還是得自己賺錢別靠老公，而老闆也下了最後通牒要她考慮3天，不結婚就分手，「結果再打電話給對方已經是別的女人接電話了」，原本成為夜總會老闆娘的夢想也破滅。