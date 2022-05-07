國民黨台北市議員張斯綱。（取自張斯綱臉書）

高登環球生醫承攬政府快篩試劑採購案，遭立法院國民黨團質疑有弊。國民黨台北市議員張斯綱表示，根據他過去在健康醫療領域的工作經驗，快篩試劑的市場水很深，尤其從事件爆發後，高登一連串的媒體操作來看，更顯示其背後「有人在罩」，甚至是「有關係就沒關係」。

張斯綱過去曾任醫藥公司副總經理兼發言人、聯合醫學基金會執行長，他5日在臉書發文表示，根據他過去在健康醫療領域的工作經驗，快篩試劑的市場水很深，想要介入經營的廠商，要有技術支援、原廠支持，後端更要有通路市場可以販售。

張斯綱質疑，在這麼條件需求甚高的領域中，高登環球生醫在109年從原本的小吃店搖身一變成了生醫公司，竟還可以以200萬的資本額，去年橫空出世，被指揮中心納入申請「醫療器材專案輸入」的核准廠商之一，更順利取得衛福部16億快篩試劑的的標案？他認為，此事「擺明了就是想要趁疫情撈一票！」

對此，張斯綱分析，從取得標案、被踢爆公司原地址早已人去樓空；到原本宣稱供貨正常，到半夜變成突發聲明棄標、把鍋丟給在野黨。高登環球生醫的這波操作，顯示其媒體操作有人在罩，甚至是「有關係就沒關係」。他呼籲衛福部部長陳時中別怨嘆1700萬劑試劑沒著落，「衛福部自己再辦採購就好啦！」

面對外界質疑，小吃店如何搖身一變生醫公司，並吃下16.5億快篩採購大單？根據《中國時報》今日（7）報導，高登環球生醫董事長劉緯澤昨日召開記者會，解釋小吃店原本是太太在做，自己只是股東，因為經營不善才轉型並變更為醫療器材公司；也坦言，高登環球生醫資本額僅200萬元，因為去年6月就取得韓國原廠授權書，才會與昶虹國際有後續的合作關係，劉緯澤說，「林俊輝（昶虹國際董事長）負責資金、我就與韓國原廠談細節」，否認雙方合作過程中，高登扮演的是「人頭」角色。