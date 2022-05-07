最近開始謠傳湖人重新請出「禪師」菲爾傑克生，讓他為了湖人找尋新主帥提出建議，這種非正式回歸湖人方式，引發外界不少抨擊，畢竟禪師當年在尼克擔任管理階層的經歷相當失敗，如今擔任電視球評的雷迪克更是痛批，「這種作法真的很湖人！」

「考慮到菲爾傑克生在尼克擔任高層時的作為，以及他在僱傭方面的表現，湖人竟然還打算聘請他回來幫忙選帥，這種作法確實很符合過往湖人的作風，」雷迪克說，「這也很符合湖人的行為模式，可是球隊恐怕會因此受到相當大的影響。」

就算菲爾傑克生擔任總教練生涯戰功彪炳，無論是在公牛時期的兩度3連霸，或在湖人時期先是3連霸，接著又摘2連霸，光是擔任總教練就摘11枚總冠軍戒指，可是2014年3月正式接下尼克總裁職位後，卻把尼克整個弄到烏煙瘴氣。

因為菲爾傑克生當時不僅強迫尼克改打三角戰術，也讓尼克教練團等同牽線木偶，更跟安森尼、波爾金吉斯兩大當年尼克球星撕破臉，隨著尼克戰績始終低迷，傑克生也在2017年6月黯然下台，至今都沒其他球隊膽敢找他出山，沒想到湖人還是執迷不悟！