我國新冠肺炎疫情爆發大量確診，為保障農民因實際從事農業工作而確診新冠肺炎權益，農委會近日發文給各地方政府指出，認定確診新冠肺炎為職業病，投保農民職災保險的農民將可依相關規定申請給付。如果因為從農染疫無法工作，從不能工作的第4天開始最高每天可領476元的傷病給付及900元的住院津貼，若以10天居家照護試算，每月農民只要付20元保費、就可以領9632元的給付及津貼。

為提高農民職業安全保障，使遭受職業災害農民及其家屬能獲得適當經濟補償，參考勞工職業災害保險，建立農民職災保險制度。農民職業災害保險，採自願性加保，原則採「先傷後病」方式，若農民因從事農業工作而致傷害，可領取傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼四種給付或津貼。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，為減輕農民配合居家隔離等防疫政策導致不能工作或就醫治療所產生的負擔，比照勞保職災給付讓農民職災保險也可以認定確診新冠肺炎為職業病，如果因為從農確診無法工作，從不能工作的第4天開始可以領取每天最高476元的傷病給付外，也因居家照護視同住院，因此每天可再領900元的住院津貼。

陳怡任提及，如農民可能前往如北農等批發市場交易時染疫確診，提出相關證明後交由投保農會即可向勞保局申請給付。