CNN報導，5月9日為俄羅斯「勝利日」，當天為慶祝二戰時俄軍打敗納粹德國的日子；今年的勝利日也可能將改變烏克蘭的戰局，全球都在觀望與猜測俄羅斯總統普丁在當天會有甚麼動作。

正常情況下，俄羅斯當天會在莫斯科舉行閱兵儀式，俄羅斯的領導人也會到紅場上、前蘇聯創建者列寧（Vladimir Lenin）墓前展開慶祝活動。

已經有許多戰車開進莫斯科

西方官員長期以來一直認為，普丁將在勝利日的象徵意義和宣傳價值來宣布對烏克蘭「特殊軍事行動」取得的成就，甚至將行動升級。

國際危機組織（International Crisis Group）高級分析師伊格納托夫（Oleg Ignatov）表示，普丁有很多種選擇，宣戰是最艱難的情況。另一個選擇是制定動員法，該法可用於「在對俄羅斯聯邦進行侵略或直接威脅侵略、爆發針對俄羅斯聯邦的武裝衝突的情況下，啟動全面或部分軍事動員。」

倫敦皇家國際事務研究所（Chatham House）的尼克希（James Nixey）尼克希說，戰爭以來俄軍已經喪失了至少1萬5000名士兵，如果莫斯科要達到在烏克蘭的目標就要進行增援；但動員對普丁帶來的風險是將承認入侵烏克蘭沒有按計畫進行，也有可能會削弱對普丁的支持，因為有人支持入侵，但不想加入戰爭。

伊格納托夫則表示，普丁也有可能宣布戒嚴，暫停選舉並進一步集中權力，但這將對俄羅斯人民加諸更多限制，也有可能更不受歡迎。

專家還列出其他可能選項，例如普丁不宣戰，到別處發表聲明來紀念勝利日，其他選擇包括吞併烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的分離領土，對南部的敖德薩（Odesa）大力推進，或宣布完全控制南部港口城市馬立波（Mariupol）。還有跡象表明，俄羅斯可能計劃在刻松市（Kherson）成立一個由俄控制的「人民共和國」。

伊格納托夫表示，很難預測普丁會做甚麼，因為所有決定都是它跟幾個顧問做出的。而美國則堅信俄羅斯會在5月9日做點事情，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一說:「我們已經看到俄羅斯加倍宣傳他們的努力，這可能是為了轉移他們在烏克蘭戰場上的戰術和戰略失敗的注意力。」