新冠疫情難解，民眾除了戴好口罩、勤洗手、接種疫苗外，「吃進好食材，打造免疫力」也是既紓壓又能自保的抗疫方式其一。根據專業營養師團隊《好食課》近期對雙北民眾所做的一份調查顯示，雙北民眾在疫情期間不僅買得多，吃得也多，生鮮食物及加工食品的量都明顯上升，其中以「多吃蔬菜」的民眾最多，10種蔬果最受歡迎，4大天王也曝光。

●健康意識抬頭 蔬果、堅果、乳製品銷量大增

受到疫情影響，雙北民眾在購買食物時，較以往更在意產品資訊及內含量。《好食課》調查發現，民眾採買食，已經養成注意商品標示的習慣，會關注食物是否天然/有機（40%)、少食品添加物（39%)及有無安全認證（33%)；35歲以上者則是最在意是否天然、有機及是否少食品添加物的族群。

（圖／好食課提供）

此外，近年堅果健康風潮興起，24%雙北民眾疫情期間有多吃堅果補充Omega-3脂肪酸，幫助消滅自由基，平衡身體健康。值得注意的是，隨著均衡飲食概念中「每天早晚一杯奶」的口號逐漸耳熟能詳，疫情期間亦有20%雙北民眾多吃乳製品，補充鈣質與蛋白質，維持神經機能與免疫力。

●10種蔬果最受青睞 4大天王是它們

《好食課》調查顯示，雙北民眾在疫情期間，會多吃10種蔬菜以提升保護力，其中菇類、洋蔥、花椰菜、大蒜是雙北民眾最愛的4大天王。

（圖／好食課提供）

營養師特別分析，蔬菜4大天王有各自的營養特色，可以幫助疫情期間維持抵抗力。像是菇類經日曬後維他命D含量上升，可以幫助對抗病毒；洋蔥、花椰菜、大蒜、則有豐富植化素，如槲皮素、吲哚、蒜素...等，可以抗氧化、幫助提升免疫力。

《好食課》這項調查，是在今年透過網路問卷雙北18歲以上成年民眾進行訪查，希望瞭解雙北民眾在疫情期間食物／食品的消費行為變化。調查結果也發現， 疫情也促使雙北民眾飲食型態逐漸出現變化，以朝向「均衡飲食」的比例最高，其次為「蔬食飲食」，減醣、高纖、高蛋白也都是防疫期間雙北民眾偏好的飲食型態，健康意識明顯大幅提升。