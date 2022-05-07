儘管本土疫情升溫，母親節依舊是年度消費重要檔期，電信三雄紛紛針對母親節祭出多項資費、購機或是點數優惠，盼在疫情之下，也可衝刺出一波母親節商機。

中華電(2412)推出「寵愛媽咪暖心禮 母親節購機優惠」，包裝iPhone及多款Android 5G熱銷機型，即日起申辦精采5G月繳999元(含)以上方案，搭配Android 5G熱門機型三星 Galaxy S22 128G、Galaxy S22 Ultra 512G，以及SONY Xperia 5 III、Xiaomi 12等，即享超值好禮三選一，包括購機加碼2,000元折價、Hami Point贈點最高1,500點，或0元帶走小家電。

台灣大(3045)特別推出「溫馨回饋寵媽咪」限時活動，5月31日前申辦999元(含)以上專案，搭配7大品牌共26款熱門Android機款，現折2,000元。果粉媽咪4月30日前申辦1399元(含)以上專案購買iPhone 13系列，就加碼送2000元momo幣。台灣大更提供獨門「mo幣加」優惠，momo會員申辦5G指定專案，每月只要在momo購物網消費滿額，最高可獲得600元momo幣回饋，以申辦1,399元資費搭購iPhone 13、綁約48個月為例，合約期間總計最高能享30,800元momo幣。

遠傳(4904)針對母親節檔期，網路門市祭出即日起至5月底，全館新申辦/攜碼「單門號方案」，可用超優惠「母親價」加購好禮，週週再搶1元行動電源；還有可搭配實用3C家電的「獻愛母親」方案，指定資費可享額外購物金回饋；想幫媽咪換新機的消費者，申辦iPhone系列手機，最高送3000遠傳幣。