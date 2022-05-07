華新(1605)昨天召開法說會，幕僚長潘思如指出，公司看好綠能趨勢，公司去年第四季購入高雄港土地，規畫發展海纜事業，成為離岸風電領域的另一個發展區塊，預計2023年下半年動工興建。

華新公布第一季財報，單季營收425.6億元，季減8％，年增47％；毛利率季減5.3個百分點至12％；稅後淨利38.3億元，季減17％，年增103％，每股盈餘1.12元。

第一季營收較上季下滑，主要美國太陽能事業第四季為傳統高峰，因此受到季節性因素影響。而印尼鎳生鐵廠今年第一季全產全銷，產能滿載至1萬噸，較上季增加3000噸，營收貢獻增加，但因為原料成本及煤等上揚，影響毛利率。

第一季製造部門中，不銹鋼及電線電纜都呈現穩定成長，不銹鋼出貨19萬噸，電線電纜為5萬多噸，與上季持平。

華新未來除了風電線纜，公司購入高雄港土地，計畫發展海纜事業，2025年興建完成，2026年試車生產。

此外，日前向青山集團取得印尼冰鎳新廠旭日公司50.1％股權，預計今年第四季試車，明年第一季全產全銷，若配合興建的自有電廠完工、將可穩定供電，降低稼動率下降的風險。

冰鎳新廠產能約當為純鎳金屬5.5萬噸，華新持股50％；現有鎳生鐵廠產能4萬噸，華新持股92％，冰鎳新廠完成後，華新整體鎳產量預計增加70％至約6.8萬噸。