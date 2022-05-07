網紅黃琳擁有天使般甜美臉蛋及傲人魔鬼身材，大學時期就登上PTT表特版，如今更被封為「兇版Angelababy」、「世新女神」，一向不吝嗇分享姣好身材的她，扮成近期「NFT無聊猿（Bored Ape）」，只見一對傲人北半球幾乎要從比基尼彈出，邪惡視角畫面曝光讓網友眼睛狂吃冰淇淋。

黃琳在instagram上傳Cosplay近來很夯的「NFT無聊猿」對比照，只見她戴上同款水手帽與愛心墨鏡，但不同的是將藍白條紋T-shirt換成「比基尼」，只見比基尼不僅包不住傲人上圍，甚至只能遮住半截「胸器」，其餘部分幾乎要從旁邊溢出，此外更擠出一條超深事業線，火辣程度爆表，讓網友看的是鼻血狂噴，短短一天就吸引2萬多人朝聖按讚。

網友們眼見黃琳再次曬出破尺度的養眼清涼照，紛紛留言：「沒有這麼辣的猿餒」、「Wow ，beautiful and sexy」、「太性感了，這身材真的太扯了」、「讓妳模仿沒讓妳超越」、「令人目眩神迷的女神，Very sexy」、「甜美美少女」、「我喜歡第二張」、「連猩猩都會看傻眼的性感」、「嗯⋯進化的算漂亮的那一類」、「 琳琳好前衛，本就是神複製」。

黃琳日前曬出穿著比基尼，秀出傲人上圍各種視角的影片，除了擠出深邃事業線，下半身神秘地帶也大方見客，過程中更不忘用撩人眼神頻頻放電，最後更放大絕加碼放送由下往上的「邪惡視角」，讓粉絲集體暴動。