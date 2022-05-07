1名妙齡女子被工地掉落物擊中頭部被送往台北長庚醫院急救，未料一名男護理師見他正在等候繳費離開時，裝好心佯裝要進一步做身體評估，將她帶往診療室，以檢查胸悶為由揉捏雙乳，女子事後認為遭到猥褻而向醫院提出申訴，院方事後與女子以45萬元簽下保密協議和解，並要求不透露醫院名稱，但女方仍堅對護理師提告，但護理師否認犯罪，一審遭判8個月。二審時才坦承犯行並賠償女方和解，獲得女方不追究，但法官認為護理師態度惡劣，仍維持原判，並宣告緩刑2年。

根據判決書，男護理師於109年9月某日，在臺北長庚醫院急診部，依照醫生指示，替額頭受傷前來就診的Ａ女處理傷口，見Ａ女獨自在候診休息區等候陪同者繳費，時佯稱要替Ａ女進行身體評估，Ａ女因頭部受傷昏沉，誤認仍有續行醫療，就隨同護理師進入設有圍簾、未上鎖之急救診療室。

護理師隨即在急救診療室內徒手將Ａ女上衣掀起，再以雙手觸碰之Ａ女兩邊胸部、腹部及下背部，甚至伸入胸罩內抓捏胸部，女方離院返家後，認為對方是男護理師，卻在沒女性人員陪同下進行觸診，與常情有異，於是向醫院提出申訴。

院方得知後啟動性騷擾調查，並與女方達成45萬元和解，並簽定保密條款，不得透露醫院名稱，但不過女方仍堅持對護理師提出告訴。

護理師在審理時喊冤，並提出多項證據表示，因女方感到頭昏胸悶、衣服上有血漬，才好心帶她進診療室清理、檢查，還提出多項檢查程序照片為證，並表示只有從衣領伸進碰觸，並未掀開衣服，且未碰觸到隱私部位，診療室也非密閉空間，僅以拉簾隔出，又因不用接觸體液、血液，他才沒有戴上手套，未料自己熱心卻被誣陷。

法院傳喚主治醫師出庭，醫師表示Ａ女是由住院醫師看診，其並未親自診治，但男護理師把Ａ女帶到急診室不合乎常情，一般會找女性護理人員協助女病人。住院醫師也證稱，以及其看診Ａ女結束評估不需要做其他檢查，若護理師發現醫師紀錄以外有新傷口，通常會回報醫師，再由醫師說如何處理等

法官審理後，認定護理師利用替Ａ女進行身體評估、理學檢查之機會進行猥褻，女方到庭作證時之餘悸猶存表情，且護理師犯後未及時表達悔意，若未予以處分，恐無警惕之效，因此維持有期徒刑8月。但在審理期間，護理師坦承全部犯行，並與告訴人達成和解，取得諒解，因此改請求從輕量刑，並予緩刑。