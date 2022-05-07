台灣正在逐漸走向與病毒共存的階段，不過，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學卻說，新冠肺炎流感化不見得是好事，因為流感每隔幾年就可能發生較大的突變，甚至可能會演變成人類沒有抵抗力的新流感，如果疫苗無法即時製造，恐會造成大量傷亡。而流感死亡率也不可輕忽，2015至2016那年的流感重症死亡率高達21％，比現在盛行的Omicron還要高。

謝宗學昨在臉書發文表示，很多人預期新冠肺炎未來流感化，實際上比較流感併發重症與新冠肺炎中重症的死亡率，可發現流感重症死亡率不亞於Omicron，甚至還有超過的跡象。整體來說，感染季節性流感的死亡率約0.1%，台灣目前感染Omicron的死亡率約0.02%，與流感站在相同的水平。

謝宗學指出，流感重症的定義和新冠肺炎中重症的定義類似，兩者大致可以放在同一個天秤比較，但流感病毒若產生較大的突變、當年流感疫苗效力不足或流感疫苗接種率不佳，整體死亡率或重症死亡率皆會增加。因此流感整體的死亡率和重症死亡率會因為流感病毒種類、流感疫苗效果、流感疫苗接種率影響，因而發生巨大的波動。

謝宗學也說，近年最恐怖的流感疫情發生在2016年初春節假期前後這段期間，當時急診室壅塞的程度不亞於最近新冠肺炎疫情。統計2015年7月初到2016年6月底，共有 2018例流感併發重症確定病例，其中流感相關死亡者有425例，流感併發重症死亡率約 21%。目前台灣Omicron中重症的死亡率約8%，比當年的流感併發重症死亡率低。

謝宗學坦言，他想說的是新冠肺炎若「流感化」不見得是件好事，因為流感每隔數年就可能發生較大的突變，甚至發生巨幅突變演變成人類沒有抵抗力的新流感，若疫苗無法即時研發製造，將造成嚴重傷亡。

謝宗學表示，傳統4種冠狀病毒十分穩定，幾乎不會致死，只會造成感冒症狀；新冠肺炎病毒目前看起來雖然不斷變異，但沒有像流感病毒一樣累積足夠的變異後，明顯增加重症率和致死率，而是朝輕症化的方向走，只是遠高於流感的傳播力將快速讓大量民眾染疫，拖垮醫療量能。

謝宗學說，Omicron的超高傳播力將隨著染疫人數不斷增加而逐步衰退，每一個康復的民眾將成為可靠的屏障，慢慢讓傳播速率減緩。若未來沒有發現變異株朝增加重症的方向前進，期待經過幾波、數年大規模傳染後，或許最終會朝著「感冒化」前進，變成跟傳統冠狀病毒一樣，不再對人類造成威脅。