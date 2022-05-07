全家(5903)第1季稅後盈餘為1.71億元，年減46.46%，每股盈餘為0.76元，由於進入傳統營運高峰，且展店依事業計畫穩健進行，會員app亦將開創多種融合線上線下渠道的創新服務，可望成為推升第2季業績動能。

全家第1季合併營收209.9億元，年增0.73%，稅後盈餘為1.83億元，年減46.83%，歸屬母公司淨利為1.71億元，年減46.46%，每股盈餘0.76元。

全家表示，第1季便利商店本業營收成長，店數淨增40家，總店數達4020家，然整體績效受2月新冠疫情升溫、氣候多雨低溫、傳統農曆旺季人潮不如預期等因素干擾，且因110年第1季獲利創史上新高，墊高比較基期。

第1季整體鮮食仍業績向上，受惠於網紅聯名話題與產品本質提升的雙策略奏效，其中尤以與人氣網紅韓勾ㄟ-金針菇合作的韓式大飯糰，掀起搶購開箱潮與銷售長尾效應，帶動飯糰品類業績年增超過1成。

進入3月與第2季後，全家營收已回穩成長，鮮食話題新品展現強勁吸客力道，可跨通路支付累兌點的全盈+PAY亦上線推出，再添會員經營一大利器，營運後勢樂觀可期。第一季轉投資獲利挹注，主要來自於支援本業的福比麵包及水平展開的餐飲事業，全家國際餐飲營收獲利雙成長，旗下三品牌總店數達62家。

「全家」自2016年起深耕會員經濟至今，會員占整體營收長期穩定維持近50%，會員總體人數也於第一季達1500萬人；且轉投資電支新事業旗下的全盈+PAY，4月底於「全家」APP上正式推出後，亦將進一步賦能會員微金融生活服務，滿足跨通路支付累兌點的便利需求，皆可望助攻會員黏著度。

此外，因應疫後「就近購取」與「虛實雙棲」的社區化消費需求，全家第1季積極推出新店型問世—FamiSuper選品超市與4000店板橋廣榮店，全方位滿足生鮮蔬果、即食冷凍調理、特色餐食等兼具家戶化及個人型的雙重需求，並以APP「訂便當」、EC雙溫寄取櫃等服務，提供消費者OMO的購物取貨新模式。

展望第2季，全家表示，展店依事業計畫穩健進行，且進入傳統營運高峰，夏季型商品如現煮飲品、霜淇淋、烘培、鮮食等陸續推出話題新品，會員app亦將開創多種融合線上線下渠道的創新服務，且因應疫情政策變化，數位購物平台如全+1商城、全家行動購、店長line群組等，都將滿足顧客虛實切換的無縫體驗，可望點燃業績動能。